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Bloomberg сообщил о падении продаж яхт из-за рисков в экономике

Интерес богатых людей к покупке суперъяхт снизился по всему миру на фоне экономической неустойчивости, сообщает Bloomberg. По данным SuperYacht Times, которые приводит агентство, за десять месяцев текущего года производителям удалось продать только 102 яхты. В прошлом году было продано 199 лодок, за оставшиеся два месяца производителям вряд ли удастся достигнуть прошлогоднего показателя.

На спрос в этом году повлияла экономическая нестабильность, вызванная торговой войной между Китаем и США, проблемами Великобритании из-за Brexit и другими событиями, пишет Bloomberg.

Продажи суперъяхт из некоторых категорий обвалились на 7% по сравнению с прошлым годом, отмечает агентство. Некоторые производители считают, что причиной также стали непогода и запоздалое начало лета на Среднем Западе США.

Яхты можно рассматривать как барометр состояния экономики, поскольку деньги на такие вещи люди тратят только по собственному желанию, а не из необходимости, отметил в беседе с Bloomberg сотрудник отдела макростратегии в SunTrust Banks Майкл Скорделес. В нынешней же экономической ситуации, по его мнению, нет никакой причины покупать элитную лодку, если вы не рыбак.

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