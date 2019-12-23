Минфин не готов исключить концессии и ГЧП из-под регулирования проекта о защите инвестиций

В России никто не знает, сколько концессий и ГЧП подписано, при этом забалансовые риски оцениваются в 3 трлн руб., заявил Иванов и предупредил, что они могут быть предъявлены к оплате. При этом недооценка обязательств по ГЧП и концессиям была одной из главных причин бюджетного кризиса в Португалии, напомнил он. Сравнивать две страны неправильно, на момент кризиса доля ГЧП в ВВП Португалии достигала 11%, а в России — 1,7%, при этом забалансовые обязательства по ним — 0,3-0,6% ВВП, оценивает руководитель InfraOne Research Александра Галактионова. С такой оценкой доли ГЧП в ВВП согласен и вице-президент «Центра экономики Инфраструктуры» Павел Чистяков. «Проблемы чрезмерных забалансовых обязательств ГЧП в России нет вообще», — говорит Галактионова. Более того, признание забалансовых рисков балансовыми обязательствами усугубило кризис в Португалии, говорит она, непонятно, зачем России добровольно хочет на это пойти.