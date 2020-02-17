ВВП Японии сократился на 6,3%

Помешать восстановлению японской экономики может эпидемия коронавируса в Китае. На долю китайцев пришлось 37% из $44 млрд, потраченных туристами в Японии в 2019 г., пишет WSJ. Но в конце января китайское правительство ввело запрет на выезд туристических групп за границу. Кроме того, некоторым японским компаниям, например Nissan, приходится приостанавливать производство из-за нехватки комплектующих из Китая.