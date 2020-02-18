«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»
Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития от создании госкорпорации «Росшельф». Они не увидели в проекте смысла создания новой структуры, а ее полномочия сочли противоречащими принципам работы органов исполнительной власти. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с отзывами министерств и копии самих отзывов.
По словам заместителя министра энергетики Павла Сорокина, которого газета цитирует по письму в Минвостокразвития от 13 февраля, в законопроекте не указывается «за счет чего будет обеспечено привлечение новых инвесторов в шельфовые проекты». Сорокин пишет, что проект создает конфликт интересов, так как «Росшельф» выступает и контролером проектов, и участником соглашений с инвесторами. Он также указывает на коррупционную составляющую в законопроекте, который предусматривает, что корпорация сама будет решать по конкурсу или без предоставлять в распоряжение инвестора участок арктического или дальневосточного шельфа. Замминистра энергетики отмечает, что освобождение госкорпорации от налогов противоречит Налоговому кодексу и уже сложившейся практике налоговых льгот для добычи нефти на шельфе.
В Минприроды сочли, что предоставление госкорпорации заявленных в законопроекте полномочий негативно скажется на перспективах разработки шельфовых проектов. «Наделение корпорации предлагаемыми полномочиями будет противоречить принципам функционирования системы органов исполнительной власти», — процитировал одну из формулировок отзыва собеседник газеты.
Инициатива создания госкорпорации «Росшельф» принадлежала вице-премьеру, полпреду президента в Дальневосточного федеральном округе Юрию Трутневу. По его замыслу, новая структура должна обеспечить доступ инвесторов к разработке проектов на арктическом шельфе. Предполагается, что госкорпорация будет осуществлять сбор и экспертизу заявок на участки шельфа, согласовывать проекты разработки месторождений, подписывать соглашения с инвесторами и т.п.