«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»

По словам заместителя министра энергетики Павла Сорокина, которого газета цитирует по письму в Минвостокразвития от 13 февраля, в законопроекте не указывается «за счет чего будет обеспечено привлечение новых инвесторов в шельфовые проекты». Сорокин пишет, что проект создает конфликт интересов, так как «Росшельф» выступает и контролером проектов, и участником соглашений с инвесторами. Он также указывает на коррупционную составляющую в законопроекте, который предусматривает, что корпорация сама будет решать по конкурсу или без предоставлять в распоряжение инвестора участок арктического или дальневосточного шельфа. Замминистра энергетики отмечает, что освобождение госкорпорации от налогов противоречит Налоговому кодексу и уже сложившейся практике налоговых льгот для добычи нефти на шельфе.