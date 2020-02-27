Цикл лекций «Больше, чем экономика». Вторая тема – искусственный интеллект и его роль в работе экономиста

Вторую лекцию читает профессор совместного бакалавриата РЭШ и ВШЭ, доцент НИУ ВШЭ Илья Щуров. Она называется «Искусственный интеллект: хайп и реальность. Когда нейросети начнут писать научные статьи?». Искусственный интеллект проник во все сферы человеческой жизни — от медицины до искусства. Лектор рассказывает, какие исследования сегодня ведутся в области искусственного интеллекта и как машинное обучение может помочь экономисту в повседневной работе.