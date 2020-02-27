Цикл лекций «Больше, чем экономика». Вторая тема – искусственный интеллект и его роль в работе экономиста
Современному экономисту, чтобы успешно использовать свои умения, нужно знать об устройстве мира чуть больше, чем предполагает традиционное экономическое образование. Именно этими знаниями поделятся пять экспертов из разных областей науки.
Вторую лекцию читает профессор совместного бакалавриата РЭШ и ВШЭ, доцент НИУ ВШЭ Илья Щуров. Она называется «Искусственный интеллект: хайп и реальность. Когда нейросети начнут писать научные статьи?». Искусственный интеллект проник во все сферы человеческой жизни — от медицины до искусства. Лектор рассказывает, какие исследования сегодня ведутся в области искусственного интеллекта и как машинное обучение может помочь экономисту в повседневной работе.