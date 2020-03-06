Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок
Красноярский экономический форум перенесен на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления пресс-службы губернатора Максима Кудрявцева.
Ранее глава региона Александр Усс заявил о планах изменить формат форума. По его словам, тематика мероприятия станет «более сибирской и менее парадной». Усс говорил, что на форуме будет уделено внимание развитию инвестпроекта «Енисейская Сибирь», реализация которого будет происходить сразу в трех регионах — Красноярском крае, Хакасии и Туве.
Новость дополняется.
В начале марта глава Крыма Сергей Аксенов объявил о переносе на неопределенный сроков проведения Ялтинского экономического форума, ежегодно проводившегося весной с 2015 г. В 2020 г. проведение форума было запланировано на 23–25 апреля.