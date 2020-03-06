Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Ранее глава региона Александр Усс заявил о планах изменить формат форума. По его словам, тематика мероприятия станет «более сибирской и менее парадной». Усс говорил, что на форуме будет уделено внимание развитию инвестпроекта «Енисейская Сибирь», реализация которого будет происходить сразу в трех регионах — Красноярском крае, Хакасии и Туве.