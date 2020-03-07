Гуриев оценил слова Путина о приоритете стабильности власти

Гуриев добавил, что в мире пока не было недемократических стран, достигших высокого уровня доходов, кроме нескольких ближневосточных монархий, у которых гораздо больше нефти на душу населения, и Сингапура, который активно борется с коррупцией и привлекает инвестиции.