Гуриев оценил слова Путина о приоритете стабильности власти
Профессор экономики, бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев оценил слова президента Владимира Путина о приоритете стабильности перед сменяемостью власти.
Путин 6 марта на встрече с представителями общественности в Иванове заявил, что сейчас для России важнее стабильность. Но когда страна «наберет побольше уверенности в себе, ресурсов, жирка», нужно будет обеспечить сменяемость власти, считает президент (цитата по «Интерфаксу»).
По мнению Гуриева, без сменяемости власти страна не сможет достичь высоких результатов в экономике. Об этом он написал в Twitter.
«Жаль, никто не рассказал Владимиру Путину, что без сменяемости власти не будет никакого "жирка"»
Гуриев добавил, что в мире пока не было недемократических стран, достигших высокого уровня доходов, кроме нескольких ближневосточных монархий, у которых гораздо больше нефти на душу населения, и Сингапура, который активно борется с коррупцией и привлекает инвестиции.