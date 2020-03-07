Ливан объявил дефолт по евробондам
Премьер-министр Ливана Хасан Дияб объявил о неспособности страны выплатить долги по евробондам, передает Reuters. Выплата была запланирована на понедельник, 9 марта, но правительство единогласно проголосовало за дефолт и готово начать с кредиторами переговоры о реструктуризации долга, объяснил премьер.
Нынешнее правительство вынуждено расплачиваться за ошибки предыдущего, продолжил Дияб. «Наша страна находится на грани того, чтобы стать первой в мире по уровню долга. По оценкам Всемирного банка, 40% ливанцев могут оказаться за гранью бедности», – сказал премьер.
В марте Ливан должен был выплатить по евробондам $1,2 млрд, в апреле $700 млн, в июне – $600 млн.
Экономическая ситуация в Ливане ухудшается уже не первый месяц. Еще в октябре президент Мишель Аун признал, что страна страдает от финансовой блокады, санкций и дефицита валюты в банковском секторе. Тогда были приостановлены переводы на зарубежные счета, ограничена выдача долларов, повышена комиссия при обналичивании валюты.
С начала года ливанский фунт начал дешеветь по отношению к доллару США, курс достигал 2500 фунтов/$. Сейчас доллар стоит около 1500 ливанских фунтов.
В конце января президент сформировал новое правительство из 20 министров во главе с Диябом. В состав вошли шесть женщин, а Зейна Акр стала первой в арабском мире женщиной – министром обороны.