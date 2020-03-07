Ливан объявил дефолт по евробондам

Экономическая ситуация в Ливане ухудшается уже не первый месяц. Еще в октябре президент Мишель Аун признал, что страна страдает от финансовой блокады, санкций и дефицита валюты в банковском секторе. Тогда были приостановлены переводы на зарубежные счета, ограничена выдача долларов, повышена комиссия при обналичивании валюты.