Минфин направил на выплату пенсий конфискованные у коррупционеров деньги

С прошлого года все деньги, конфискованные у фигурантов коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников, направляются на выплату страховых пенсий. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доклад Министерства финансов. О каких суммах идет речь, в документе не уточняется.