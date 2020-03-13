Минфин направил на выплату пенсий конфискованные у коррупционеров деньги
С прошлого года все деньги, конфискованные у фигурантов коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников, направляются на выплату страховых пенсий. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доклад Министерства финансов. О каких суммах идет речь, в документе не уточняется.
В начале марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что за прошедший год следователи направили в суды более 8000 дел о коррупционных преступлениях. К уголовной ответственности были привлечены 479 человек, обладающих особым правовым статусом.
Бастрыкин предлагал в Конституции закрепить конфискацию имущества коррупционеров, но его предложение было отклонено.