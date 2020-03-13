Силуанов не согласился с прогнозами Кудрина о застое в экономике
Министр финансов Антон Силуанов сказал, что не согласен с ожиданиями рецессии российской экономики и ожиданиями председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, передает «РИА Новости». В разговоре с журналистами он отметил, что «у нас другие оценки».
Накануне Кудрин озвучил два сценария развития экономики, каждый из которых предусматривает дефицит бюджета и сокращение инвестиций. При цене на нефть в $35/барр. и среднегодовом курсе доллара в 72 руб. рост экономики будет «около нуля». Если же баррель нефти будет стоить $40, ситуация «будет чуть лучше», но рост экономики все равно будет ниже 1,9%, прогнозируемых Минэкономразвития, считает Кудрин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что точку зрения Кудрина надо рассматривать в комплексе с оценками правительства и статистических ведомств.
9 марта в мире обрушились цены на нефть, причиной стали неудавшиеся переговоры об условиях новой сделки ОПЕК+. Россия отказалась сокращать добычу нефти, а Саудовская Аравия объявила об увеличении добычи и скидках для покупателей из Азии. К 13 марта 17:30 мск сырье марки Brent продавалось по $34,4/барр.