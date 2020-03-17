Россия увеличила вложения в гособлигации США на $536 млн
В январе Россия увеличила вложения в казначейские обязательства минфина США (US Treasuries) на $536 млн по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных минфина США, пишет «Интерфакс». На конец декабря 2019 г. России принадлежали US Treasuries на общую сумму $10,510 млрд по сравнению с $9,974 млрд месяцем ранее.
Вложения России в долгосрочные бумаги сократились на $0,462 млрд — до $3,808 млрд, а в краткосрочные выросли на $,988 млрд, достигнув $6,702 млрд.
В апреле 2018 г., после жестких антироссийских санкций США, инвестиции России в US Treasuries упали вдвое — с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае они сократились еще втрое до $14,9 млрд, после чего Россия выбыла из списка топ-30 держателей американского госдолга. При этом еще в 2013 г. российские инвестиции в US Treasuries превышали $150 млрд.
Общая сумма вложений нерезидентов в US Treasuries в январе выросла на $161,7 млрд — до $6,857 трлн. Два основных государственных держателя US Treasuries — Китай и Япония — увеличили свои инвестиции. Япония на $56,8 млрд — до $1,21 трлн., а Китай нарастил портфель на $8,7 млрд — до $1,078,6 млрд.