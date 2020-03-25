Чубайс: стабфонд спасет от потери работы и зарплаты миллионы россиян

Он назвал популярной мерой выплату в ряде стран, пострадавших от коронавируса, $1 тыс. По словам Чубайса, «в нашей стране двигаться в эту сторону правильно». «Неправильно – всем! У нас есть категория, которая по-настоящему нуждается и требует поддержки», – сказал председатель правления «Роснано». По мнению Чубайса, источником средств для защиты граждан и поддержки экономики должен стать стабилизационный фонд, созданный Алексеем Кудриным. «Пришел час, ровно сейчас эта кубышка спасет в России десятки миллионов людей от потери работы и зарплаты», — отметил Чубайс.