Чубайс: стабфонд спасет от потери работы и зарплаты миллионы россиян
Выплаты фиксированных сумм для поддержки граждан России должны носить выборочный характер. Для защиты жителей страны от потери дохода и работы нужно использовать средства стабилизационного фонда, сказал председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Он назвал популярной мерой выплату в ряде стран, пострадавших от коронавируса, $1 тыс. По словам Чубайса, «в нашей стране двигаться в эту сторону правильно». «Неправильно – всем! У нас есть категория, которая по-настоящему нуждается и требует поддержки», – сказал председатель правления «Роснано». По мнению Чубайса, источником средств для защиты граждан и поддержки экономики должен стать стабилизационный фонд, созданный Алексеем Кудриным. «Пришел час, ровно сейчас эта кубышка спасет в России десятки миллионов людей от потери работы и зарплаты», — отметил Чубайс.
Он добавил, что за рецессией в мировой экономике «стоят живые люди», которые «получат очень тяжелый удар с потерей работы и заработной платы». Чубайс рассказал, что в «Роснано» 75% сотрудников переведены на удаленную форму работы, но это снижает эффективность работы. В офисах корпорации действуют специальные меры, а один из сотрудников поправляется после того, как заразился коронавирусом в Италии.
В России заболевание COVID-19 выявлено у 495 человек в 14 регионах страны, сообщает оперативный штаб. По числу заболевших коронавирусом среди российских регионов лидируют Москва (290 случаев), Московская область (35 случаев) и Санкт-Петербург (21 случай). По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается почти 373 000 случаев заражения коронавирусом в 194 странах. Из них более 16 000 случаев с летальным исходом.