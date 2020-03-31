Индекс Мосбиржи отыграл к апрелю больше половины потерь месяца
Индекс Мосбиржи на закрытии торгов 31 марта составил 2 508,81 пункта, что на 9,92% ниже, чем в начале месяца. Индекс полностью отыграл спад 18-19 марта, когда значения индекса в моменте достигали 2 073,87 пунктов, и сейчас находится на уровне 10 марта.
Индекс РТС на конец торгового дня достиг отметки в 1 014,44 пункта, что примерно соответсвует значениям от 11-12 марта. Для индекса РТС потери первой половины марта были более существенными: индекс потерял 21,95% по сравнению с началом месяца.
Спад на российских фондовых рынках начался в конце февраля, к открытию 2 марта индекс Мосбиржи составлял 2 829,47 пункта. С 6 марта, после небольшого роста в начале месяца, рынки начали падать вслед за обвалом цен на нефть, вызванным развалом сделки ОПЕК+. Падение индекса Мосбиржи с начала года составило 17,63%, индекса РТС – 34,51%.