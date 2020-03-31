Индекс Мосбиржи отыграл к апрелю больше половины потерь месяца

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов 31 марта составил 2 508,81 пункта, что на 9,92% ниже, чем в начале месяца. Индекс полностью отыграл спад 18-19 марта, когда значения индекса в моменте достигали 2 073,87 пунктов, и сейчас находится на уровне 10 марта.