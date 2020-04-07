ФАС проверит производителей и поставщиков из-за заявления о росте цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит производителей и поставщиков, заявивших о скоординированном повышении цен на продукты. Ведомство выдало исполнительному директору ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрию Вострикову предписание о недопустимости таких публичных высказываний.
Ранее Востриков заявил «Известиям», что производители и поставщики продуктов питания настаивают на пересмотре закупочных цен из-за роста курса доллара, подорожания импортных товаров, упаковки и расходов на логистику. В зависимости от категории товаров цены от поставщиков могут повыситься на 5–20%, самое существенное повышение предложено для консервированной продукции, кофе, чая и какао. Востриков сказал, что поставщики еще не согласовали повышение между собой, но ФАС уже проверила все предложения, поэтому они не могут быть оценены как спекулятивные.
ФАС утверждает, что не давала оценку и не согласовывала повышение цен поставщиками для торговых сетей. Заявления, подобные тому, что сделал «Руспродсоюз», могут привести к росту цен и нарушению федерального закона «О защите конкуренции», сообщает ФАС. Она указывает на ст. 11 и 11.1 закона, которые запрещают соглашения и согласованные действия, ограничивающие конкуренцию. В службе отдельно отметили, что из-за распространения коронавируса сотрудники активнее мониторят цены на социально значимые продукты.