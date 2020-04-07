ФАС проверит производителей и поставщиков из-за заявления о росте цен

Ранее Востриков заявил «Известиям», что производители и поставщики продуктов питания настаивают на пересмотре закупочных цен из-за роста курса доллара, подорожания импортных товаров, упаковки и расходов на логистику. В зависимости от категории товаров цены от поставщиков могут повыситься на 5–20%, самое существенное повышение предложено для консервированной продукции, кофе, чая и какао. Востриков сказал, что поставщики еще не согласовали повышение между собой, но ФАС уже проверила все предложения, поэтому они не могут быть оценены как спекулятивные.