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Количество лесных пожаров превысило 1500 с начала года

Ведомости

Пожароопасный сезон в России официально открыт, число лесных пожаров с начала года достигло 1514, уже сгорело в лесном фонде около 223 000 га, объявила профильный вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с губернаторами (передает ее представитель). Площадь немного выше, чем в 2019 г. (на 14 апреля тогда сгорело 203 600 га). В отдельных муниципальных районах Забайкальского и Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации.

На сельскохозяйственных землях уже 10 000 термоточек общей площадью 1 млн га., зафиксированных на 13 апреля информационной системой дистанционного мониторинга, сообщает Минприроды. 

В 100% лесных пожаров в 2020 г. причиной был человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем или умышленное выжигание сухой травы, отметила Абрамченко, и попросила лучше работать с населением. В пожарах на сельскохозяйственных землях также чаще всего виноваты люди, пишет министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин в обращении в Генпрокуратуру. Он попросил обратить внимание территориальных органов на факты неосторожного обращения с огнем и поджоги травы (выжигание сухой растительности на землях сельскохозяйственного назначения запрещено) и при необходимости применять меры прокурорского реагирования.

Многие регионы пока не готовы к пожарам. 14 оказались «ограниченно готовы», показала проверка Рослесхоза. Но и в тех, которые потвердели свою готовность, ситуация выглядит не лучшим образом, а где-то близка к чрезвычайной и требует повышенного внимания со стороны глав регионов, сообщила Абрамченко.

По нацпроекту «Экология» в регионы поставлено более 13 000 единиц лесопожарной техники и оборудования. В 2020 г. на техническое оснащение регионов предусмотрено еще 3,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных