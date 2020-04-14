Количество лесных пожаров превысило 1500 с начала года

В 100% лесных пожаров в 2020 г. причиной был человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем или умышленное выжигание сухой травы, отметила Абрамченко, и попросила лучше работать с населением. В пожарах на сельскохозяйственных землях также чаще всего виноваты люди, пишет министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин в обращении в Генпрокуратуру. Он попросил обратить внимание территориальных органов на факты неосторожного обращения с огнем и поджоги травы (выжигание сухой растительности на землях сельскохозяйственного назначения запрещено) и при необходимости применять меры прокурорского реагирования.