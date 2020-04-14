Количество лесных пожаров превысило 1500 с начала года
Пожароопасный сезон в России официально открыт, число лесных пожаров с начала года достигло 1514, уже сгорело в лесном фонде около 223 000 га, объявила профильный вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с губернаторами (передает ее представитель). Площадь немного выше, чем в 2019 г. (на 14 апреля тогда сгорело 203 600 га). В отдельных муниципальных районах Забайкальского и Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации.
На сельскохозяйственных землях уже 10 000 термоточек общей площадью 1 млн га., зафиксированных на 13 апреля информационной системой дистанционного мониторинга, сообщает Минприроды.
В 100% лесных пожаров в 2020 г. причиной был человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем или умышленное выжигание сухой травы, отметила Абрамченко, и попросила лучше работать с населением. В пожарах на сельскохозяйственных землях также чаще всего виноваты люди, пишет министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин в обращении в Генпрокуратуру. Он попросил обратить внимание территориальных органов на факты неосторожного обращения с огнем и поджоги травы (выжигание сухой растительности на землях сельскохозяйственного назначения запрещено) и при необходимости применять меры прокурорского реагирования.
Многие регионы пока не готовы к пожарам. 14 оказались «ограниченно готовы», показала проверка Рослесхоза. Но и в тех, которые потвердели свою готовность, ситуация выглядит не лучшим образом, а где-то близка к чрезвычайной и требует повышенного внимания со стороны глав регионов, сообщила Абрамченко.
По нацпроекту «Экология» в регионы поставлено более 13 000 единиц лесопожарной техники и оборудования. В 2020 г. на техническое оснащение регионов предусмотрено еще 3,2 млрд руб.