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«Семерка» заморозит долги бедных стран, если к ней присоединится вся G20

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Ведущие развитые страны поддержали инициативу МВФ и Всемирного банка приостановить выплаты по долгам беднейших государств. Международные институты предложили мораторий на срок до 14 месяцев по государственным двусторонним кредитам. Это даст бедным странам дополнительные средства для борьбы с пандемией коронавируса и его экономическими последствиями, говорится в заявлении руководителей стран «большой семерки», опубликованном после их встречи в формате видеоконференции.

Однако G7 готова пойти на этот шаг, если к ней присоединятся другие страны, входящие в группу 20 ведущих экономик, включая Китай, Индию, Бразилию, Россию, Саудовскую Аравию. Все страны G20, государственные институты которых выдавали двусторонние кредиты, должны участвовать в моратории на выплаты по долгам бедных стран, говорится в заявлении. Конференция G20 должна пройти на этой неделе.

Ранее МВФ и Всемирный призвали уменьшить долговую нагрузку 76 бедных стран. Спад в мировой экономике составит в этом году 3%, обнародовал сегодня свой новый прогноз МВФ, тогда как еще три месяца назад эксперты фонда ожидали роста на 3,3%. Подушевой доход в этом году сократится более чем в 170 из 189 стран, которые являются членами фонда, заявила недавно директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных