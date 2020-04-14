«Семерка» заморозит долги бедных стран, если к ней присоединится вся G20

Ранее МВФ и Всемирный призвали уменьшить долговую нагрузку 76 бедных стран. Спад в мировой экономике составит в этом году 3%, обнародовал сегодня свой новый прогноз МВФ, тогда как еще три месяца назад эксперты фонда ожидали роста на 3,3%. Подушевой доход в этом году сократится более чем в 170 из 189 стран, которые являются членами фонда, заявила недавно директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.