«Семерка» заморозит долги бедных стран, если к ней присоединится вся G20
Ведущие развитые страны поддержали инициативу МВФ и Всемирного банка приостановить выплаты по долгам беднейших государств. Международные институты предложили мораторий на срок до 14 месяцев по государственным двусторонним кредитам. Это даст бедным странам дополнительные средства для борьбы с пандемией коронавируса и его экономическими последствиями, говорится в заявлении руководителей стран «большой семерки», опубликованном после их встречи в формате видеоконференции.
Однако G7 готова пойти на этот шаг, если к ней присоединятся другие страны, входящие в группу 20 ведущих экономик, включая Китай, Индию, Бразилию, Россию, Саудовскую Аравию. Все страны G20, государственные институты которых выдавали двусторонние кредиты, должны участвовать в моратории на выплаты по долгам бедных стран, говорится в заявлении. Конференция G20 должна пройти на этой неделе.
Ранее МВФ и Всемирный призвали уменьшить долговую нагрузку 76 бедных стран. Спад в мировой экономике составит в этом году 3%, обнародовал сегодня свой новый прогноз МВФ, тогда как еще три месяца назад эксперты фонда ожидали роста на 3,3%. Подушевой доход в этом году сократится более чем в 170 из 189 стран, которые являются членами фонда, заявила недавно директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.