Forbes узнал подробности о втором пакете антикризисных мер на 1 трлн рублей

По информации Forbes, второй пакет включает в себя меры по поддержке крупного бизнеса и системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса и работу с институтами развития. В частности, одной из предлагаемых мер является субсидирование 6% от ставки кредита на год системообразующим предприятиям и предоставление 50%-ной госгарантии. Такую поддержку власти будут готовы оказать компаниям, которые не уволят сотрудников.