Forbes узнал подробности о втором пакете антикризисных мер на 1 трлн рублей
Forbes узнал подробности о втором пакете антикризисных мер стоимостью 1 трлн рублей, разрабатываемым правительством по поручению президента Владимира Путина. Пакет может быть представлен на рассмотрение уже 17 апреля, рассказали изданию три источника, участвовавшие в его подготовке.
На реализацию проекта правительство может выделить почти 520 млрд руб. из бюджета, еще 430 млрд руб. в виде госгарантий, уточнили источники. На меры соцподдержки может быть выделено еще около 300 млрд руб., отмечает издание. Соответствующие расчеты, по словам одного из источников, приводились на совещаниях по второму пакету помощи.
По информации Forbes, второй пакет включает в себя меры по поддержке крупного бизнеса и системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса и работу с институтами развития. В частности, одной из предлагаемых мер является субсидирование 6% от ставки кредита на год системообразующим предприятиям и предоставление 50%-ной госгарантии. Такую поддержку власти будут готовы оказать компаниям, которые не уволят сотрудников.
8 апреля Путин поручил правительству и ЦБ в течение пяти дней разработать дополнительную программу поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.