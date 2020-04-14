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Forbes узнал подробности о втором пакете антикризисных мер на 1 трлн рублей

Ведомости

Forbes узнал подробности о втором пакете антикризисных мер стоимостью 1 трлн рублей, разрабатываемым правительством по поручению президента Владимира Путина. Пакет может быть представлен на рассмотрение уже 17 апреля, рассказали изданию три источника, участвовавшие в его подготовке.

На реализацию проекта правительство может выделить почти 520 млрд руб. из бюджета, еще 430 млрд руб. в виде госгарантий, уточнили источники. На меры соцподдержки может быть выделено еще около 300 млрд руб., отмечает издание. Соответствующие расчеты, по словам одного из источников, приводились на совещаниях по второму пакету помощи.

По информации Forbes, второй пакет включает в себя меры по поддержке крупного бизнеса и системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса и работу с институтами развития. В частности, одной из предлагаемых мер является субсидирование 6% от ставки кредита на год системообразующим предприятиям и предоставление 50%-ной госгарантии. Такую поддержку власти будут готовы оказать компаниям, которые не уволят сотрудников.

8 апреля Путин поручил правительству и ЦБ в течение пяти дней разработать дополнительную программу поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных