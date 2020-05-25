Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики к экономике технологий

Ранее Минэкономразвития представило обновленный прогноз развития России на 2020-2030 г.г. Так, среднегодовая цена нефти марки Urals согласно ему составит 31,1 $/барр. в этом году, 35,4 и 42,2 $/барр. в следующие два года соответственно. Это значит, что по бюджетному правилу правительству придется продавать валюту из фонда национального благосостояния (ФНБ), так как котировки нефти будут держаться ниже цены отсечения (42,4 $/барр. в 2020 г., ежегодно она индексируется на 2%). При прогнозируемых ценах на нефть среднегодовой курс рубля в 2020 г. составит 72,6 руб./$, ожидает Минэкономразвития, в 2021 г. ‒ 74,7 руб./$, в 2022 г. ‒ 73,3 руб./$. На весь период прогноза ожидается уровень инфляции вблизи целевого – 4%.