Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики к экономике технологий
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает необходимым в период кризиса из-за пандемии коронавируса осуществить разворот от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий. Об этом он пишет в статье, которую опубликовал «Коммерсантъ».
«Производство нефти в России не упадет, но такой ренты, которая была последние 20 лет, у нас уже не будет», — считает Кудрин. По его мнению, «ренту» теперь будет генерировать не нефтяная экономика, а «экономика знаний и технологий». По словам Кудрина, наступивший из-за пандемии кризис это «тот самый критический момент», когда необходимо развернутся от одной экономики к другой.
При этом, отмечает автор публикации, цифровым технологиям «вирус страшен в меньшей мере». Но они способны дать революционные решения для «изменения облика целых отраслей», пишет Кудрин. Он указывает на необходимость опережающей работы в этом направлении госрегулирования и госуправления. «Надеюсь, этот вектор в силу кризиса станет еще более заметным», — считает председатель Счетной палаты. По его мнению, приоритетами антикризисной политики должны стать здоровье и доходы россиян, расширение экономических свобод и принципиально новое качество госуправления в стране, отвечающее на вызовы времени.
Ранее Минэкономразвития представило обновленный прогноз развития России на 2020-2030 г.г. Так, среднегодовая цена нефти марки Urals согласно ему составит 31,1 $/барр. в этом году, 35,4 и 42,2 $/барр. в следующие два года соответственно. Это значит, что по бюджетному правилу правительству придется продавать валюту из фонда национального благосостояния (ФНБ), так как котировки нефти будут держаться ниже цены отсечения (42,4 $/барр. в 2020 г., ежегодно она индексируется на 2%). При прогнозируемых ценах на нефть среднегодовой курс рубля в 2020 г. составит 72,6 руб./$, ожидает Минэкономразвития, в 2021 г. ‒ 74,7 руб./$, в 2022 г. ‒ 73,3 руб./$. На весь период прогноза ожидается уровень инфляции вблизи целевого – 4%.