Заработки топ-менеджеров госкомпаний могут ограничить 30 млн рублей в год

Сейчас регулируются зарплаты глав Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования и Фонда обязательного медстрахования, их ежемесячное вознаграждение не может быть больше, чем десять среднемесячных зарплат работников этих организаций. Ранее предлагалось привязать зарплаты топ-менеджеров к уровню вознаграждения президента России, но эта идея не нашла поддержки. Как рассказали газете в «Россетях», размер вознаграждения рядовых членов правления компании, вошедших в его состав после сентября 2017 г., в 2019 гю в среднем находился на уровне не более 30 млн рублей. «В случае принятия решения об ограничении уровня вознаграждения мы будем действовать строго в соответствии с актами правительства»,— сказали в компании.