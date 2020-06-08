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Заработки топ-менеджеров госкомпаний могут ограничить 30 млн рублей в год

Ведомости

Правительство России может установить потолок денежного вознаграждения для топ-менеджеров государственных компаний и корпораций. Он будет рассчитываться как три минимальных размера оплаты труда премьер-министра, то есть не более 30 млн рублей в год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом обсуждения ограничений.

По словам собеседников газете, исключения из общего правила — 30 млн рублей денежного вознаграждения, включая зарплату, иные выплаты и бонусы — возможны, но их будет устанавливать президент России. Как рассказали собеседники газеты, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI). Для коммерческие госкомпаний и компаний с участием не только государства в акционерном капитале KPI станут динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании, для некоммерческих госкомпаний определят отраслевые KPI.

Российская Федерация контролирует или владеет крупными долями более чем в 40 компаниях, 34 из которых являются стратегическими. В большинстве этих компаний, утверждает газета, размер вознаграждений топ-менеджеров явно превышает 30 млн руб. в год. «Роснефть» в 2019 г. потратила на выплаты правлению 3,57 млрд руб., «Газпром» — 1,5 млрд руб., ОАО РЖД — 2,7 млрд руб. (включая трехлетнее вознаграждение), «Транснефть» (правление и совет директоров) — 2,34 млрд руб., «Аэрофлот» (правление и совет директоров) — 2,138 млрд руб., наименьшие расходы на правление у «Россетей» — 273 млн руб.

Сейчас регулируются зарплаты глав Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования и Фонда обязательного медстрахования, их ежемесячное вознаграждение не может быть больше, чем десять среднемесячных зарплат работников этих организаций. Ранее предлагалось привязать зарплаты топ-менеджеров к уровню вознаграждения президента России, но эта идея не нашла поддержки. Как рассказали газете в «Россетях», размер вознаграждения рядовых членов правления компании, вошедших в его состав после сентября 2017 г., в 2019 гю в среднем находился на уровне не более 30 млн рублей. «В случае принятия решения об ограничении уровня вознаграждения мы будем действовать строго в соответствии с актами правительства»,— сказали в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных