Заработки топ-менеджеров госкомпаний могут ограничить 30 млн рублей в год
Правительство России может установить потолок денежного вознаграждения для топ-менеджеров государственных компаний и корпораций. Он будет рассчитываться как три минимальных размера оплаты труда премьер-министра, то есть не более 30 млн рублей в год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом обсуждения ограничений.
По словам собеседников газете, исключения из общего правила — 30 млн рублей денежного вознаграждения, включая зарплату, иные выплаты и бонусы — возможны, но их будет устанавливать президент России. Как рассказали собеседники газеты, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI). Для коммерческие госкомпаний и компаний с участием не только государства в акционерном капитале KPI станут динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании, для некоммерческих госкомпаний определят отраслевые KPI.
Российская Федерация контролирует или владеет крупными долями более чем в 40 компаниях, 34 из которых являются стратегическими. В большинстве этих компаний, утверждает газета, размер вознаграждений топ-менеджеров явно превышает 30 млн руб. в год. «Роснефть» в 2019 г. потратила на выплаты правлению 3,57 млрд руб., «Газпром» — 1,5 млрд руб., ОАО РЖД — 2,7 млрд руб. (включая трехлетнее вознаграждение), «Транснефть» (правление и совет директоров) — 2,34 млрд руб., «Аэрофлот» (правление и совет директоров) — 2,138 млрд руб., наименьшие расходы на правление у «Россетей» — 273 млн руб.
Сейчас регулируются зарплаты глав Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования и Фонда обязательного медстрахования, их ежемесячное вознаграждение не может быть больше, чем десять среднемесячных зарплат работников этих организаций. Ранее предлагалось привязать зарплаты топ-менеджеров к уровню вознаграждения президента России, но эта идея не нашла поддержки. Как рассказали газете в «Россетях», размер вознаграждения рядовых членов правления компании, вошедших в его состав после сентября 2017 г., в 2019 гю в среднем находился на уровне не более 30 млн рублей. «В случае принятия решения об ограничении уровня вознаграждения мы будем действовать строго в соответствии с актами правительства»,— сказали в компании.