Сбербанк назвал наиболее пострадавшие от коронавирусных ограничений регионы

Самое значимое падение трат населения на товары и услуги в апреле было зафиксировано в Москве – жители тратили на 39,8% меньше, чем год назад. В Санкт-Петербурге потребительские расходы упали на 35,4%, в Татарстане – на 32,6%, в Тюменской области – на 32,5%, в Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе – на 30,9%. В Московской области и Кабардино-Балкарии расходы сократились на 30,4%, в Якутии – на 30,1%, а в Пермском крае – на 30%. В целом по России потребительские расходы в апреле снизились на 26,2% по сравнению с апрелем 2019 г. Наименьшее сокращение трат аналитики Сбербанка зафиксировали на юге и востоке России.