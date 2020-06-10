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Сбербанк назвал наиболее пострадавшие от коронавирусных ограничений регионы

Ведомости

Падение потребительских расходов, вызванное ограничениями из-за пандемии коронавируса, было крайне неравномерным по регионам России, выяснили аналитики Сбербанка. Cильнее всего пострадали регионы с развитым сектором услуг – и по большей части из-за самоизоляции и нарушения логистических цепочек, говорится в исследовании лаборатории «Сберданные».

Самое значимое падение трат населения на товары и услуги в апреле было зафиксировано в Москве – жители тратили на 39,8% меньше, чем год назад. В Санкт-Петербурге потребительские расходы упали на 35,4%, в Татарстане – на 32,6%, в Тюменской области – на 32,5%, в Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе – на 30,9%. В Московской области и Кабардино-Балкарии расходы сократились на 30,4%, в Якутии – на 30,1%, а в Пермском крае – на 30%. В целом по России потребительские расходы в апреле снизились на 26,2% по сравнению с апрелем 2019 г. Наименьшее сокращение трат аналитики Сбербанка зафиксировали на юге и востоке России.

Режим самоизоляции, требования соблюдения социальной дистанции и другие общие ограничения, а также временные проблемы в производственных и логистических цепочках объясняют три четверти первоначального падения спроса домохозяйств в апреле, отмечают аналитики. Непосредственно отраслевыми ограничениями обусловлена лишь четверть снижения потребительских трат по стране. В Москве отраслевые ограничения привели к 43% снижения расходов в начале периода самоизоляции, выяснили аналитики. Всего отраслевые ограничения затронули 24,4% занятых россиян. Сильнее всего они коснулись работников Москвы (68,4%), Подмосковья (43%) и Мурманской области (37,4%).

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После первоначального шока потребительские траты устойчиво восстанавливаются со средним темпом 0,9 п. п. в неделю и относительно равномерно по всей стране, отмечается в исследовании Сбербанка. К 31 мая совокупный эффект составил 7,4 п. п., пятая часть этого прироста – за счет онлайн-продаж. Переход многих компаний в онлайн и другие факторы адаптации объясняют 76% наблюдаемого восстановления потребительских расходов в течение апреля и мая, а частичная отмена отраслевых ограничений – примерно четверть восстановления. В Москве при этом восстановление потребительских расходов за апрель – май 2020 г. почти полностью объясняется ростом онлайн-продаж (+5,5 п. п.) и частичным послаблением карантинных мер (+6,3 п. п.).

Если снять сейчас все ограничения, потребительские расходы, по оценке «Сберданных», будут на 8% ниже, чем год назад. Для полного восстановления уровня трат понадобится не менее двух месяцев при текущих темпах адаптации экономики, отмечают эксперты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных