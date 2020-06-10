ФРС США не будет повышать ставки до конца 2022 года

«Продолжающийся кризис в сфере здравоохранения будет серьезно влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в краткосрочной перспективе, а также представляет значительные риски для развития экономики в среднесрочной», – говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке. ФРС готова «делать все, что мы можем, так долго, как будет нужно», чтобы поддержать экономику, пострадавшую от пандемии коронавируса, заявил председатель центробанка Джером Пауэлл.