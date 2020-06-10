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ФРС США не будет повышать ставки до конца 2022 года

Ведомости

Федеральная резервная система США по итогам очередного заседания в среду сообщила, что не планирует повышать процентные ставки до 2022 г. включительно. Управляющие также заявили, что готовы предоставить экономике дополнительную поддержку.

«Продолжающийся кризис в сфере здравоохранения будет серьезно влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в краткосрочной перспективе, а также представляет значительные риски для развития экономики в среднесрочной», – говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке. ФРС готова «делать все, что мы можем, так долго, как будет нужно», чтобы поддержать экономику, пострадавшую от пандемии коронавируса, заявил председатель центробанка Джером Пауэлл.

Ставка федерального финансирования осталась на уровне 0-0,25%. ФРС ожидает сокращения ВВП в этом году на 6,5% и снижения безработицы до 9,3% с 13,3% в мае. Она впервые обновила прогнозы с декабря 2019 г. В 2021 г. управляющие ФРС ожидают роста экономики на 5% и сокращения безработицы до 6,5%.

ФРС США может ограничить доходность казначейских облигаций

Она не делала этого со времен Второй мировой войны

ФРС также сообщила, что будет увеличивать свой портфель казначейских облигаций «по крайней мере нынешними темпами, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование рынка». Сейчас центробанк покупает госбонды на $20 млрд в неделю. При этом он сокращал объемы закупок: за неделю по 23 марта, когда фондовый рынок достиг дня, он приобрел бумаги на $375 млрд, а шесть недель назад – на $50 млрд.

Активы на балансе ФРС превысили $7 трлн, тогда как до коронакризиса было менее $5 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных