ФРС США не будет повышать ставки до конца 2022 года
Федеральная резервная система США по итогам очередного заседания в среду сообщила, что не планирует повышать процентные ставки до 2022 г. включительно. Управляющие также заявили, что готовы предоставить экономике дополнительную поддержку.
«Продолжающийся кризис в сфере здравоохранения будет серьезно влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в краткосрочной перспективе, а также представляет значительные риски для развития экономики в среднесрочной», – говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке. ФРС готова «делать все, что мы можем, так долго, как будет нужно», чтобы поддержать экономику, пострадавшую от пандемии коронавируса, заявил председатель центробанка Джером Пауэлл.
Ставка федерального финансирования осталась на уровне 0-0,25%. ФРС ожидает сокращения ВВП в этом году на 6,5% и снижения безработицы до 9,3% с 13,3% в мае. Она впервые обновила прогнозы с декабря 2019 г. В 2021 г. управляющие ФРС ожидают роста экономики на 5% и сокращения безработицы до 6,5%.
ФРС также сообщила, что будет увеличивать свой портфель казначейских облигаций «по крайней мере нынешними темпами, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование рынка». Сейчас центробанк покупает госбонды на $20 млрд в неделю. При этом он сокращал объемы закупок: за неделю по 23 марта, когда фондовый рынок достиг дня, он приобрел бумаги на $375 млрд, а шесть недель назад – на $50 млрд.
Активы на балансе ФРС превысили $7 трлн, тогда как до коронакризиса было менее $5 трлн.