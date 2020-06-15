Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе
Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г.
«Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз», — отмечается в сообщении. Так, на сумму в 216,4 млн рублей аудиторы Счетной палаты выявили системные нарушения при предоставлении межбюджетных трансфертов. Регионы не выполняли взятые на себя по соглашениям с министерством обязательства. В частности, 67 регионов представили в Минсельхоз недостоверные сведения об использовании субсидий на повышение продуктивности молочного скотоводства, десять — в области мелиорации. По словам аудитора Михаила Меня, которые приводятся в сообщении Счетной палаты, министерству необходимо «принять действенные меры по контролю достоверности региональной отчетности».
Дополнительную нагрузку — почти 420 млн рублей — на федеральный бюджет Счетная палата обнаружила в затратах на уплату процентов Россельхозбанку, при предоставлении субсидии из федерального бюджета «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) на проведение закупочных и товарных интервенций. В 2019 г., указывает Счетная палата, Минсельхоз не проводил работу по снижению процентной ставки по кредитным договорам, заключенным ОЗК с банком-кредитором. Из общего объема предоставленной субсидии 56,06% или 2,6 млрд рублей ОЗК направила на оплату расходов на обслуживание кредитов, полученных в Россельхозбанке.
Росрыболовство в 2019 г., по данным палаты, допустило нарушений на 250,5 млн руб., многие из которых в сфере закупок. В частности, проверка установила факты неправомерной оплаты работ, несоответствующих условиям контрактов, при реставрации двух административных зданий агентства, являющихся объектами культурного наследия. Как подсчитали аудиторы, ущерб федеральному бюджету составил 2,9 млн рублей. Счетная палата намеревается по этим фактам обратится в Генпрокуратуру и в Федеральную антимонопольную службу. Она также назвала недостаточной работу всех трех ведомств по сокращению числа объектов незавершенного строительства: в 2019 г. только Росрыболовство сократило их число — с 25 до 21 стройки. В Россельхознадзоре прибавился один объект, а в Минсельхозе — 27. Общее количество незавершенных строек в министерство составило 733 объекта.