Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе

Росрыболовство в 2019 г., по данным палаты, допустило нарушений на 250,5 млн руб., многие из которых в сфере закупок. В частности, проверка установила факты неправомерной оплаты работ, несоответствующих условиям контрактов, при реставрации двух административных зданий агентства, являющихся объектами культурного наследия. Как подсчитали аудиторы, ущерб федеральному бюджету составил 2,9 млн рублей. Счетная палата намеревается по этим фактам обратится в Генпрокуратуру и в Федеральную антимонопольную службу. Она также назвала недостаточной работу всех трех ведомств по сокращению числа объектов незавершенного строительства: в 2019 г. только Росрыболовство сократило их число — с 25 до 21 стройки. В Россельхознадзоре прибавился один объект, а в Минсельхозе — 27. Общее количество незавершенных строек в министерство составило 733 объекта.