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В Госдуме предложили ввести студенческий капитал

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Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Федот Тумусов разработал законопроект, в котором предлагается ввести в России студенческий капитал, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на документ. Депутат предлагает ввести капитал для выпускников вузов и колледжей.

«При поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 000 руб. для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в размере 250 000 руб. для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования», – сказано в проекте.

Согласно документу, право на получение капитала будет у студентов дневного отделения, которые впервые получают образование этого уровня. При этом получить капитал студенты могут независимо от того, учились они платно или за счет бюджета. Организацию и порядок выплат будет определять правительство, отмечается в законопроекте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных