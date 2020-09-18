В Госдуме предложили ввести студенческий капитал

Согласно документу, право на получение капитала будет у студентов дневного отделения, которые впервые получают образование этого уровня. При этом получить капитал студенты могут независимо от того, учились они платно или за счет бюджета. Организацию и порядок выплат будет определять правительство, отмечается в законопроекте.