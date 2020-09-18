В Госдуме предложили ввести студенческий капитал
Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Федот Тумусов разработал законопроект, в котором предлагается ввести в России студенческий капитал, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на документ. Депутат предлагает ввести капитал для выпускников вузов и колледжей.
«При поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 000 руб. для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в размере 250 000 руб. для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования», – сказано в проекте.
Согласно документу, право на получение капитала будет у студентов дневного отделения, которые впервые получают образование этого уровня. При этом получить капитал студенты могут независимо от того, учились они платно или за счет бюджета. Организацию и порядок выплат будет определять правительство, отмечается в законопроекте.