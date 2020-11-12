Иностранные инвесторы выкупили свыше половины евробондов Минфина

«Выпуск вышел по рекордно низким ставкам государственных заимствований России на международных рынках в какой-либо валюте. При это сам объем размещения в евро также оказался исторически максимальным. Ранее Россия дважды размещала еврооблигации в евро в 2013 и в 2019 годах, а также делала дополнительные размещения к этим выпускам, но объемы ни разу не превышали 1 млрд евро», — отметил Шулаков.