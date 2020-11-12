Иностранные инвесторы выкупили свыше половины евробондов Минфина
Иностранные инвесторы выкупили около 60% евробондов в каждом из двух траншей Минфина России, номинированных в евро, сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
«Несмотря на рекордно низкие ставки купона и сложную геополитическую обстановку, кредитная история, политика министерства финансов по управлению долгом и успешное макроэкономическое управление в условиях пандемии оказались привлекательными для иностранных инвесторов, главным образом из европейских стран, а также Азии и Ближнего Востока. Участие российских инвесторов составило порядка 40% в каждом из траншей», — сказал вице-президент Газпромбанка.
Размещение гособлигаций России состоялось сегодня в двух траншах: 7 лет со ставкой купона 1,125% и 12 лет со ставкой купона 1,85%. Их общая сумма составила 2 млрд евро. Общий спрос превысил 2,7 млрд евро, в сделке приняли участие порядка 120 инвесторов. Выпуск евробондов стал первым международным размещением гособлигаций России в 2020 году.
«Выпуск вышел по рекордно низким ставкам государственных заимствований России на международных рынках в какой-либо валюте. При это сам объем размещения в евро также оказался исторически максимальным. Ранее Россия дважды размещала еврооблигации в евро в 2013 и в 2019 годах, а также делала дополнительные размещения к этим выпускам, но объемы ни разу не превышали 1 млрд евро», — отметил Шулаков.
Он добавил, что благодаря успешному размещению «к России выстроилась полноценная рыночная кривая заимствований в евро с 3 выпусками в обращении». Это, в свою очередь, поможет российским компаниям с привлечением заимствований в евро в будущем. С учетом этой сделки у страны 14 выпусков еврооблигаций в обращении.