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Иностранные инвесторы выкупили свыше половины евробондов Минфина

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Иностранные инвесторы выкупили около 60% евробондов в каждом из двух траншей Минфина России, номинированных в евро, сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«Несмотря на рекордно низкие ставки купона и сложную геополитическую обстановку, кредитная история, политика министерства финансов по управлению долгом и успешное макроэкономическое управление в условиях пандемии оказались привлекательными для иностранных инвесторов, главным образом из европейских стран, а также Азии и Ближнего Востока. Участие российских инвесторов составило порядка 40% в каждом из траншей», — сказал вице-президент Газпромбанка.

Размещение гособлигаций России состоялось сегодня в двух траншах: 7 лет со ставкой купона 1,125% и 12 лет со ставкой купона 1,85%. Их общая сумма составила 2 млрд евро. Общий спрос превысил 2,7 млрд евро, в сделке приняли участие порядка 120 инвесторов. Выпуск евробондов стал первым международным размещением гособлигаций России в 2020 году.

«Выпуск вышел по рекордно низким ставкам государственных заимствований России на международных рынках в какой-либо валюте. При это сам объем размещения в евро также оказался исторически максимальным. Ранее Россия дважды размещала еврооблигации в евро в 2013 и в 2019 годах, а также делала дополнительные размещения к этим выпускам, но объемы ни разу не превышали 1 млрд евро», — отметил Шулаков.

Он добавил, что благодаря успешному размещению «к России выстроилась полноценная рыночная кривая заимствований в евро с 3 выпусками в обращении». Это, в свою очередь, поможет российским компаниям с привлечением заимствований в евро в будущем. С учетом этой сделки у страны 14 выпусков еврооблигаций в обращении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных