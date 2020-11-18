Счетная палата сообщила о резком росте расходов министерств на ИТ

Расходы на информационные технологии в МВД выросли в 2019 г. почти в 1,5 раза и достигли около 10 млрд руб. В ведомстве отметили резкий рост расходов Минэкономразвития на ИТ — с 460 млн руб. в 2018 году до 1,7 млрд руб. в 2019 г. В Счетной палате объяснили, что в ИТ-расходы Минэкономразвития в 2019 г. вошли бюджеты на создание эксплуатацию Единого правительственного комплекса в «Москва-Сити», куда переехали сразу несколько федеральных ведомств.