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Счетная палата сообщила о резком росте расходов министерств на ИТ

Ведомости

Счетная палата зарегистрировала в 2019 г. рост в несколько раз расходов министерств и ведомств на информационные технологии, говорится в экспертной записке ведомства.

Расходы на ИТ после разделения Минобрнауки на два министерства — Минобрнауки и Минпросвещения — выросли в 11-12 раз. В 2014-2018 гг. министерство ежегодно тратило около 120-140 млн руб. на ИТ. В 2019 г. такие расходы составили более 1,1 млрд руб. для Минпросвещения и более 550 млн руб. для Минобрнауки.

Росалкогольрегулирование увеличило расходы на ИТ в 4-5 раз — с 150-200 млн руб. в год в 2016-2018 гг. до 790 млн руб. в 2019 году. При этом фактически в 2019 году было потрачено 800 млн руб.

Генпрокуратура увеличила расходы более чем втрое — в 2019 г. было потрачено 8,5 млрд руб. Бюджет на ИТ в Росгвардии вырос более чем в 1,5 раза — с 2,86 до 4,5 млрд руб. в 2019 году. Исполнение бюджета составило 4,2 млрд руб. — 93%. 

Расходы на информационные технологии в МВД выросли в 2019 г. почти в 1,5 раза и достигли около 10 млрд руб. В ведомстве отметили резкий рост расходов Минэкономразвития на ИТ — с 460 млн руб. в 2018 году до 1,7 млрд руб. в 2019 г. В Счетной палате объяснили, что в ИТ-расходы Минэкономразвития в 2019 г. вошли бюджеты на создание эксплуатацию Единого правительственного комплекса в «Москва-Сити», куда переехали сразу несколько федеральных ведомств.

Эксперты отметили, что темпы роста ИТ-бюджетов органов власти от года к году в среднем на несколько пунктов опережают темпы роста общих объемов бюджетов ведомств. «Это может свидетельствовать как о повышении роли ИТ в деятельности ведомств, так и просто об удорожании ИТ-продукции и услуг для ведомств», — пояснили эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных