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Курс биткоина поднялся выше $18 000 впервые почти за три года

Ведомости

Цена одного биткоина выросла до $18 тыс. впервые с декабря 2017 г. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену криптовалют более чем по 20 биржам. 

По состоянию на 8.14 мск биткоин подорожал на 9,78% до $18 223. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 9,95% до $18 328. Таким образом, цена криптовалюты в моменте впервые с 19 декабря 2017 г. превысила уровень в $18 тыс.

К 10:58 мск биткоин скорректировался на отметке $17 891 (7,55%).

Биткоин — децентрализованная криптовалюта, первоначально описанная в официальном документе 2008 г. человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Она была запущена вскоре после этого, в январе 2009 г., свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных