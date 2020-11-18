Курс биткоина поднялся выше $18 000 впервые почти за три года

По состоянию на 8.14 мск биткоин подорожал на 9,78% до $18 223. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 9,95% до $18 328. Таким образом, цена криптовалюты в моменте впервые с 19 декабря 2017 г. превысила уровень в $18 тыс.