Курс биткоина поднялся выше $18 000 впервые почти за три года
Цена одного биткоина выросла до $18 тыс. впервые с декабря 2017 г. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену криптовалют более чем по 20 биржам.
По состоянию на 8.14 мск биткоин подорожал на 9,78% до $18 223. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 9,95% до $18 328. Таким образом, цена криптовалюты в моменте впервые с 19 декабря 2017 г. превысила уровень в $18 тыс.
К 10:58 мск биткоин скорректировался на отметке $17 891 (7,55%).
Биткоин — децентрализованная криптовалюта, первоначально описанная в официальном документе 2008 г. человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Она была запущена вскоре после этого, в январе 2009 г., свидетельствуют данные CoinMarketCap.