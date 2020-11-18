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Аналитики назвали самые дорогие для жизни в пандемию города

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Самыми дорогими городами для жизни в период пандемии коронавируса стали Париж, Гонконг и Цюрих, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Worldwide Cost of Living 2020, подготовленное аналитиками британской компании Economist Group. Исследование охватило 130 крупных городов мира. 

В первую десятку рейтинга также вошли Сингапур, Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес. Москва заняла 106 строчку, опустившись на 20 позиций по сравнению с предыдущим годом. По мнению экспертов, это произошло из-за ослабления курса рубля. В 2019 г. возглавлял рейтинг Гонконг, отмечает агентство. 

В ходе исследования аналитики провели сравнительный анализ цен на 138 товаров и услуг в разных городах. По их данным, за последний год больше всего подорожали табак и бытовая электроника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных