Аналитики назвали самые дорогие для жизни в пандемию города
Самыми дорогими городами для жизни в период пандемии коронавируса стали Париж, Гонконг и Цюрих, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Worldwide Cost of Living 2020, подготовленное аналитиками британской компании Economist Group. Исследование охватило 130 крупных городов мира.
В первую десятку рейтинга также вошли Сингапур, Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес. Москва заняла 106 строчку, опустившись на 20 позиций по сравнению с предыдущим годом. По мнению экспертов, это произошло из-за ослабления курса рубля. В 2019 г. возглавлял рейтинг Гонконг, отмечает агентство.
В ходе исследования аналитики провели сравнительный анализ цен на 138 товаров и услуг в разных городах. По их данным, за последний год больше всего подорожали табак и бытовая электроника.