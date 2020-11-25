Минтруд оценил средний размер выплаты за первого ребенка в 11 882 рубля
Размер ежемесячной выплаты, которую часть российских семей получала в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, в этом году составил 11 882 руб., следует из разработанного Минтрудом проекта распоряжения правительства.
«Численность семей, получающих в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, составила 907 272 семьи. Средний размер данной ежемесячной выплаты составил в 2020 году 11 882,28 рублей», — цитирует текст документа ТАСС.
Общий объем выплат на первенца к 1 ноября составил 90,75 млрд руб., то есть 72,3% от предусмотренных на эти цели средств, уточняет агентство. Так, в федеральном бюджете на такую помощь российским семьям отведено 126 млрд руб.
На данную выплату могут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход за год, прошедший за 6 месяцев до подачи заявления, не превышает размер двух прожиточных минимумов в регионе за второй квартал предыдущего года. Период начисления средств происходит ежемесячно до достижения ребенком трехлетнего возраста.