Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Газета
Экономика

Минтруд оценил средний размер выплаты за первого ребенка в 11 882 рубля

Ведомости

Размер ежемесячной выплаты, которую часть российских семей получала в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, в этом году составил 11 882 руб., следует из разработанного Минтрудом проекта распоряжения правительства.

«Численность семей, получающих в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, составила 907 272 семьи. Средний размер данной ежемесячной выплаты составил в 2020 году 11 882,28 рублей», — цитирует текст документа ТАСС.

Общий объем выплат на первенца к 1 ноября составил 90,75 млрд руб., то есть 72,3% от предусмотренных на эти цели средств, уточняет агентство. Так, в федеральном бюджете на такую помощь российским семьям отведено 126 млрд руб.

На данную выплату могут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход за год, прошедший за 6 месяцев до подачи заявления, не превышает размер двух прожиточных минимумов в регионе за второй квартал предыдущего года. Период начисления средств происходит ежемесячно до достижения ребенком трехлетнего возраста. 

Ранее по теме: Минтруд назвал число работающих на удаленке граждан

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных