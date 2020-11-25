Минтруд оценил средний размер выплаты за первого ребенка в 11 882 рубля

На данную выплату могут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход за год, прошедший за 6 месяцев до подачи заявления, не превышает размер двух прожиточных минимумов в регионе за второй квартал предыдущего года. Период начисления средств происходит ежемесячно до достижения ребенком трехлетнего возраста.