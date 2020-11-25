Минфин Великобритании заявил о сильнейшем за 300 лет спаде экономики страны
ВВП Великобритании в этом году сократится на 11,3%, что является самым большим падением как минимум за последние 300 лет, заявил во время представления бюджета на следующий финансовый год в парламенте глава Минфина страны Риши Сунак.
«Экономика сократится в этом году на 11,3%, что является самым большим падением производства за более чем 300 лет. По мере ослабления ограничений ожидается, что экономика начнет восстанавливаться и вырастет на 5,5% в следующем году, 6,6% в 2022 году, затем на 2,3%, 1,7% и 1,8% в последующие годы», — сказал он, его речь опубликована на сайте ведомства.
В своем выступлении Сунак сослался на прогноз Управления бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR). Он добавил, что после восстановления экономического роста объем экономики Великобритании не вернется к докризисному уровню до IV квартала 2022 года.
Сунак добавил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса Великобритания увеличила объем заимствований и нарастила внешний долг. Так, на борьбу с пандемией в 2020 г. из бюджета страны было выделено £280 млрд. В итоге, по словам министра, к 2025-2026 гг. долг Великобритании составит 97,5% ВВП.
По данным статистики на сайте правительственной информации, суточный прирост граждан Великобритании с выявленным коронавирусом составил 11 299 случаев. Общее число заразившихся в стране за время пандемии достигло 1 528 794. 55 838 пациентов умерли. Из них 608 — за последние сутки.