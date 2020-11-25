Минфин Великобритании заявил о сильнейшем за 300 лет спаде экономики страны

«Экономика сократится в этом году на 11,3%, что является самым большим падением производства за более чем 300 лет. По мере ослабления ограничений ожидается, что экономика начнет восстанавливаться и вырастет на 5,5% в следующем году, 6,6% в 2022 году, затем на 2,3%, 1,7% и 1,8% в последующие годы», — сказал он, его речь опубликована на сайте ведомства.