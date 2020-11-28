Кудрин допустил рост безработицы в России из-за второй волны коронавируса

Ранее, в мае, министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что, если раньше в центры занятости для поиска работы и получения пособия обращался каждый пятый не имеющий трудоустройства человек, то теперь это стал делать каждый третий. При этом в некоторых регионах страны туда обратилось больше граждан, чем было официально уволено.