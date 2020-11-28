Кудрин допустил рост безработицы в России из-за второй волны коронавируса
Ситуация с безработицей в России может обостриться из-за второй волны пандемии коронавируса, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Кудрин пояснил, что его прогнозы о росте безработицы на 8-10% не оправдались благодаря действиям государства. Сейчас безработица составляет 6,8-6,9%, причем в последние два месяца произошло небольшое снижение.
«К сожалению, вторая волна пандемии может снова обострить эту проблему. Пока она остается на умеренном уровне, но конечно, существенно больше, чем была — около 4% до пандемии», — заявил он.
По его словам, вторая волна пандемии в самом разгаре, еще не пройдет пик заболеваемости, также возможно введение и дополнительных ограничений.
16 ноября директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов рассказал, что количество граждан России, получающих пособия по безработице, выросло в 2020 г. в пять раз по сравнению с прошлым годом.
Ранее, в мае, министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что, если раньше в центры занятости для поиска работы и получения пособия обращался каждый пятый не имеющий трудоустройства человек, то теперь это стал делать каждый третий. При этом в некоторых регионах страны туда обратилось больше граждан, чем было официально уволено.
По данным Росстата на сентябрь текущего года, в России проживало 4,8 млн безработных.