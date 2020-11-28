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Кудрин допустил рост безработицы в России из-за второй волны коронавируса

Ведомости

Ситуация с безработицей в России может обостриться из-за второй волны пандемии коронавируса, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».

Кудрин пояснил, что его прогнозы о росте безработицы на 8-10% не оправдались благодаря действиям государства. Сейчас безработица составляет 6,8-6,9%, причем в последние два месяца произошло небольшое снижение.

«К сожалению, вторая волна пандемии может снова обострить эту проблему. Пока она остается на умеренном уровне, но конечно, существенно больше, чем была — около 4% до пандемии», — заявил он.

По его словам, вторая волна пандемии в самом разгаре, еще не пройдет пик заболеваемости, также возможно введение и дополнительных ограничений.

16 ноября директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов рассказал, что количество граждан России, получающих пособия по безработице, выросло в 2020 г. в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Ранее, в мае, министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что, если раньше в центры занятости для поиска работы и получения пособия обращался каждый пятый не имеющий трудоустройства человек, то теперь это стал делать каждый третий. При этом в некоторых регионах страны туда обратилось больше граждан, чем было официально уволено.

По данным Росстата на сентябрь текущего года, в России проживало 4,8 млн безработных.

Ранее по теме: Аналитики оценили реальную безработицу в России в два раза выше официальной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных