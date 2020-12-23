Власти поручили добиться открытия портов Китая для морепродуктов из России
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Россельхознадзору провести переговоры с властями Китая ради скорейшего открытия портов страны для российских морепродуктов, поставки которых Пекин ограничивает из-за обнаружения в них коронавируса. «Ведомости» ознакомились с письмом вице-премьера, его подлинность подтвердил представитель Абрамченко.
«Росрыболовство, Россельхознадзор. Проведите переговоры с китайской стороной в целях скорейшего урегулирования вопроса открытия китайских портов для российской продукции водного промысла», — говорится в письме. До российских рыбных экспортеров поручено довести «исчерпывающие требования китайской стороны в рамках профилактики COVID-19».
В конце сентября китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь дважды сообщал, что в замороженных морепродуктах, ввезенных из России, обнаружены следы коронавируса. Инфекция была обнаружена в ходе проверки в столице провинции – городе Чанчунь.
В начале ноября китайская таможня вновь сообщила о следах коронавируса на упаковках. После этого выгрузка морепродуктов с российского корабля в неназванном китайском порту была приостановлена. Еще с октября Пекин запретил поставки рыбы и морепродуктов четырем российским компаниям. На Китай приходится свыше 60% российского рыбного экспорта, в 2019 г. в страну отправлено 1,1 млн т рыбы на сумму $3,27 млрд.