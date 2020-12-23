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Власти поручили добиться открытия портов Китая для морепродуктов из России

Ведомости

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Россельхознадзору провести переговоры с властями Китая ради скорейшего открытия портов страны для российских морепродуктов, поставки которых Пекин ограничивает из-за обнаружения в них коронавируса. «Ведомости» ознакомились с письмом вице-премьера, его подлинность подтвердил представитель Абрамченко.

«Росрыболовство, Россельхознадзор. Проведите переговоры с китайской стороной в целях скорейшего урегулирования вопроса открытия китайских портов для российской продукции водного промысла», — говорится в письме. До российских рыбных экспортеров поручено довести «исчерпывающие требования китайской стороны в рамках профилактики COVID-19».

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В конце сентября китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь дважды сообщал, что в замороженных морепродуктах, ввезенных из России, обнаружены следы коронавируса. Инфекция была обнаружена в ходе проверки в столице провинции – городе Чанчунь.

В начале ноября китайская таможня вновь сообщила о следах коронавируса на упаковках. После этого выгрузка морепродуктов с российского корабля в неназванном китайском порту была приостановлена. Еще с октября Пекин запретил поставки рыбы и морепродуктов четырем российским компаниям. На Китай приходится свыше 60% российского рыбного экспорта, в 2019 г. в страну отправлено 1,1 млн т рыбы на сумму $3,27 млрд. 

Ранее по теме: Китай начал ограничивать импорт российской рыбы из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных