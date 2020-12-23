Власти поручили добиться открытия портов Китая для морепродуктов из России

В начале ноября китайская таможня вновь сообщила о следах коронавируса на упаковках. После этого выгрузка морепродуктов с российского корабля в неназванном китайском порту была приостановлена. Еще с октября Пекин запретил поставки рыбы и морепродуктов четырем российским компаниям. На Китай приходится свыше 60% российского рыбного экспорта, в 2019 г. в страну отправлено 1,1 млн т рыбы на сумму $3,27 млрд.