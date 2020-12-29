В России проведут эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции
В России будет проведен эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции в период с 11 января 2021 г. по 28 февраля 2022г, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«Провести с 11 января 2021 года по 28 февраля 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации и мониторингу отдельных видов никотинсодержащих изделий», — говорится в постановлении.
Доклад о проведении эксперимента необходимо предоставить в правительство до 31 августа 2021 г.
Согласно постановлению, оператором информационной системы для проведения эксперимента является компания «Оператор-ЦРПТ». Участники оборота табачной продукции задействуются в эксперименте на добровольной основе.
«К проведению эксперимента система готова. Оператор находится в диалоге с отраслью по всем аспектам внедрения маркировки. В случае с маркировкой стиков и не содержащих табак курительных смесей для кальяна технологии производства и маркировки могут быть схожи с сигаретами и альтернативной табачной продукции. Эти наработки можно апробировать в ходе эксперимента и отработать все механизмы как нанесения кодов, так и товародвижения», — сказал руководитель товарной группы ЦРПТ Ян Витров.
По его словам, сейчас в национальной системе маркировки товаров «Честный знак» зарегистрировано 110 тыс. участников оборота табачной продукции.