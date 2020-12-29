В России проведут эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции

«К проведению эксперимента система готова. Оператор находится в диалоге с отраслью по всем аспектам внедрения маркировки. В случае с маркировкой стиков и не содержащих табак курительных смесей для кальяна технологии производства и маркировки могут быть схожи с сигаретами и альтернативной табачной продукции. Эти наработки можно апробировать в ходе эксперимента и отработать все механизмы как нанесения кодов, так и товародвижения», — сказал руководитель товарной группы ЦРПТ Ян Витров.