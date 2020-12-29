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В России проведут эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции

Ведомости

В России будет проведен эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции в период с 11 января 2021 г. по 28 февраля 2022г, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Провести с 11 января 2021 года по 28 февраля 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации и мониторингу отдельных видов никотинсодержащих изделий», — говорится в постановлении.

Доклад о проведении эксперимента необходимо предоставить в правительство до 31 августа 2021 г.

Согласно постановлению, оператором информационной системы для проведения эксперимента является компания «Оператор-ЦРПТ». Участники оборота табачной продукции задействуются в эксперименте на добровольной основе.

«К проведению эксперимента система готова. Оператор находится в диалоге с отраслью по всем аспектам внедрения маркировки. В случае с маркировкой стиков и не содержащих табак курительных смесей для кальяна технологии производства и маркировки могут быть схожи с сигаретами и альтернативной табачной продукции. Эти наработки можно апробировать в ходе эксперимента и отработать все механизмы как нанесения кодов, так и товародвижения», — сказал руководитель товарной группы ЦРПТ Ян Витров.

По его словам, сейчас в национальной системе маркировки товаров «Честный знак» зарегистрировано 110 тыс. участников оборота табачной продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных