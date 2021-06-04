Сессия ПМЭФ: «Розничная вакцина для российских рынков капитала». Онлайн-трансляция
В Санкт-Петербурге продолжает работу ПМЭФ-2021. В рамках третьего дня деловой программы на площадке форума обсудят бум розничного инвестирования во всем мире и в России. Трансляция дискуссии «Розничная вакцина для российских рынков капитала» начинается в 12:00 по московскому времени.
Перспективы розничных инвестиций, а также их влияние на рынок обсудят старший независимый директор ПАО «Полюс» и АК «Алроса» Мария Гордон, председатель правления Московской биржи Юрий Денисов, старший вице-президент Nasdaq Адам Костьял, финансовый директор Fix Price Антон Махнев, а также основатель XP Inc Марчело Мезоннав и исполнительный директор TCS Group Holding Оливер Хьюз.