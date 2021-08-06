ВЭБ.РФ рассказал о строительстве университетских кампусов нового типа в России

Инициаторами проектов по созданию кампусов станут регионы и вузы. Отбором их проектов займется межведомственная рабочая группа, сформировать которую должно Минобрнауки. В нее войдут представители Минфина, Минэкономразвития и Минстроя, а также финансовых организаций и экспертного сообщества. ВЭБ.РФ, будучи агентом правительства России, будет оказывать содействие инициаторам проектов в их структурировании по модели государственно-частного партнерства и концессионных соглашений и проводить мониторинг реализации проектов.