ВЭБ.РФ рассказал о строительстве университетских кампусов нового типа в России
Госкорпорация ВЭБ.РФ предложила сделать университетские кампусы нового типа ядром развития городской среды в России, рассказала «Ведомостям» заместитель председателя организации — член правления Светлана Ячевская.
«Мы говорим не о зданиях общежитий, а о современном кампусном пространстве со спортивными сооружениями, коворкингами, учебными аудиториями, технопарками, библиотеками и, конечно, местами для жизни студентов и преподавателей. Именно жизни, а не «проживания», как мы привыкли говорить», — заявила она.
Сеть современных университетских кампусов будет создана в России к 2030 г. Премьер-министр Михаил Мишустин уже утвердил соответствующие правила предоставления федерального финансирования на эти цели, сообщила пресс-служба правительства. На реализацию проектов в бюджете предусмотрено свыше 36 млрд руб. Остальные средства поступят из региональных бюджетов и инвестиций бизнеса.
Взаимодействие с инвесторами будет строиться по модели государственно-частного партнерства или на основании концессионных соглашений. Они будут отвечать не только за строительство университетских городков, но и примут обязательства по эксплуатации кампусов на длительный срок, уточнили в ВЭБе.
Инициаторами проектов по созданию кампусов станут регионы и вузы. Отбором их проектов займется межведомственная рабочая группа, сформировать которую должно Минобрнауки. В нее войдут представители Минфина, Минэкономразвития и Минстроя, а также финансовых организаций и экспертного сообщества. ВЭБ.РФ, будучи агентом правительства России, будет оказывать содействие инициаторам проектов в их структурировании по модели государственно-частного партнерства и концессионных соглашений и проводить мониторинг реализации проектов.
Предварительный сбор заявок на участие в программе по созданию кампусов состоялся в конце июля. Старт процедуры подачи заявок для участия в отборе проектов объявят в ближайшее время. В правительстве уточнили, что кандидатам, желающим получить господдержку, необходимо подтвердить возможность реализации их проектов по модели государственно-частного партнерства, а также продемонстрировать научный и образовательный потенциал региона.
Власти полагают, что подобный механизм работы позволит бизнесу получить стабильный доход и возврат инвестиций за счет участия в управлении созданной инфраструктурой. Регионы, в свою очередь, повысят уровень создаваемых студгородков. Мера принята в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров», который входит в нацпроект «Наука и университеты».