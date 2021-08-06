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ВЭБ.РФ рассказал о строительстве университетских кампусов нового типа в России

Ведомости

Госкорпорация ВЭБ.РФ предложила сделать университетские кампусы нового типа ядром развития городской среды в России, рассказала «Ведомостям» заместитель председателя организации — член правления Светлана Ячевская.

«Мы говорим не о зданиях общежитий, а о современном кампусном пространстве со спортивными сооружениями, коворкингами, учебными аудиториями, технопарками, библиотеками и, конечно, местами для жизни студентов и преподавателей. Именно жизни, а не «проживания», как мы привыкли говорить», — заявила она.

Сеть современных университетских кампусов будет создана в России к 2030 г. Премьер-министр Михаил Мишустин уже утвердил соответствующие правила предоставления федерального финансирования на эти цели, сообщила пресс-служба правительства. На реализацию проектов в бюджете предусмотрено свыше 36 млрд руб. Остальные средства поступят из региональных бюджетов и инвестиций бизнеса.

Взаимодействие с инвесторами будет строиться по модели государственно-частного партнерства или на основании концессионных соглашений. Они будут отвечать не только за строительство университетских городков, но и примут обязательства по эксплуатации кампусов на длительный срок, уточнили в ВЭБе.

Инициаторами проектов по созданию кампусов станут регионы и вузы. Отбором их проектов займется межведомственная рабочая группа, сформировать которую должно Минобрнауки. В нее войдут представители Минфина, Минэкономразвития и Минстроя, а также финансовых организаций и экспертного сообщества. ВЭБ.РФ, будучи агентом правительства России, будет оказывать содействие инициаторам проектов в их структурировании по модели государственно-частного партнерства и концессионных соглашений и проводить мониторинг реализации проектов.

Предварительный сбор заявок на участие в программе по созданию кампусов состоялся в конце июля. Старт процедуры подачи заявок для участия в отборе проектов объявят в ближайшее время. В правительстве уточнили, что кандидатам, желающим получить господдержку, необходимо подтвердить возможность реализации их проектов по модели государственно-частного партнерства, а также продемонстрировать научный и образовательный потенциал региона.

Власти полагают, что подобный механизм работы позволит бизнесу получить стабильный доход и возврат инвестиций за счет участия в управлении созданной инфраструктурой. Регионы, в свою очередь, повысят уровень создаваемых студгородков. Мера принята в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров», который входит в нацпроект «Наука и университеты».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных