Росстат зафиксировал снижение безработицы среди женщин с детьми после максимума за десять лет
В настоящий момент уровень безработицы среди данной категории россиян вернулся к локальному максимуму 2016 г., однако остается выше показателей последующих (до 2020 г.) лет.
Отмечается, что число безработных женщин с детьми до семи лет уменьшилось с 405 000 летом 2020 г. до 342 000 в июле текущего года. Число занятых в этой категории снизилось с 4,84 млн до 4,63 млн человек. Это может быть связано, рассказала РБК социолог из НИУ ВШЭ Ольга Исупова, с тем, что все больше женщин переходят в серый сектор экономики либо становятся экономически негативными, поскольку не могут совмещать работу и материнство.
По данным Росстата, уровень безработицы на конец декабря прошлого года составлял 5,9% (4,4 млн граждан). В июле этого года данный показатель составил 4,5%, что эквивалентно 3,4 млн человек, следует из данных ведомства. В Росстате указали, что в последний раз столь низкий уровень безработицы был отмечен в сентябре 2019 г. По оценке Росстата, тогда он также был на уровне 4,5%, или 3,4 млн человек.