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Росстат зафиксировал снижение безработицы среди женщин с детьми после максимума за десять лет

Ведомости

Уровень безработицы среди российских женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, за II квартал этого года составил 6,9%. За аналогичный период «пандемийного» 2020 г. этот показатель вырос до рекордных за десять лет 7,7%. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Росстата.

В настоящий момент уровень безработицы среди данной категории россиян вернулся к локальному максимуму 2016 г., однако остается выше показателей последующих (до 2020 г.) лет.

Отмечается, что число безработных женщин с детьми до семи лет уменьшилось с 405 000 летом 2020 г. до 342 000 в июле текущего года. Число занятых в этой категории снизилось с 4,84 млн до 4,63 млн человек. Это может быть связано, рассказала РБК социолог из НИУ ВШЭ Ольга Исупова, с тем, что все больше женщин переходят в серый сектор экономики либо становятся экономически негативными, поскольку не могут совмещать работу и материнство. 

По данным Росстата, уровень безработицы на конец декабря прошлого года составлял 5,9% (4,4 млн граждан). В июле этого года данный показатель составил 4,5%, что эквивалентно 3,4 млн человек, следует из данных ведомства. В Росстате указали, что в последний раз столь низкий уровень безработицы был отмечен в сентябре 2019 г. По оценке Росстата, тогда он также был на уровне 4,5%, или 3,4 млн человек.

Ранее по теме: Котяков заявил, что рынок труда в России вернулся на допандемийный уровень

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных