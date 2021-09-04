Росстат зафиксировал снижение безработицы среди женщин с детьми после максимума за десять лет

Отмечается, что число безработных женщин с детьми до семи лет уменьшилось с 405 000 летом 2020 г. до 342 000 в июле текущего года. Число занятых в этой категории снизилось с 4,84 млн до 4,63 млн человек. Это может быть связано, рассказала РБК социолог из НИУ ВШЭ Ольга Исупова, с тем, что все больше женщин переходят в серый сектор экономики либо становятся экономически негативными, поскольку не могут совмещать работу и материнство.