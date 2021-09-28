Счетная палата оценила благосостояние россиян на уровне 2011 года
Благосостояние населения России сейчас находится на уровне 2010-2011 гг., говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 г.
Так, в I квартале прошлого года объем реальных располагаемых доходов населения — средств, которые остаются у людей после внесения обязательных платежей, скорректированных на инфляцию, — вырос на 1,9%. Затем с наступлением пандемии коронавируса, во II квартале, показатель рухнул на 7,1%, а в двух последующих сократился еще на 4,7 и 1,2% соответственно. В итоге в целом за 2020 г. снижение составило 2,8%.
«Это не самое глубокое кризисное падение доходов населения: так, в 2016 г. оно составляло 4,5%. Однако ситуация усугубляется тем, что в связи со слабой динамикой доходов после кризиса 2014–2016 гг. доходы не успели вернуться к докризисным значениям, а 2020 г. только усугубил ситуацию. По итогам 2020 г. благосостояние населения находится примерно на уровне 2010–2011 гг.», — заявили аудиторы.
В Счетной палате отметили, что наблюдаемая в прошлом году динамика показателей, которые характеризуют уровень жизни населения, «была нетрадиционной для кризисных лет». Так, объем реальных располагаемых доходов граждан снизился за счет сокращения доходов от предпринимательской деятельности и прочих денежных поступлений, но в то же время росли реальные начисленные зарплаты и реальные назначенные пенсии.
Реальные зарплаты выросли в 2020 г. на 3,8%, что «нетипично для кризиса», говорится в заключении. Например, в 2009 г. их объем снизился на 3,5%, а в 2015 г. — на 9%, указали аудиторы. Реальный размер назначенных пенсий вырос на 2,3%.
Все это привело к изменению структуры денежных доходов населения. Доля социальных выплат в ней выросла до 20,8% после 18,9% по итогам 2019 г., а оплаты труда — до 58,5% после 57,7%. В то же время доля доходов от предпринимательской деятельности достигла локального минимума в 5,2%, отметили в Счетной палате. Годом ранее она была на уровне 6%. Доходы от собственности составили 4,1% в общей структуре, а прочих денежных поступлений — 11,1% после 5,1 и 12,3% соответственно в 2019 г.
При этом России удалось избежать роста уровня бедности, который по итогам 2020 г. снизился на 0,2 п.п. — до 12,1%, указали в Счетной палате. В то же время в ведомстве отметили, что такая динамика «в условиях серьезных экономических потрясений» была преимущественно связана «не с улучшением уровня жизни населения, а с масштабными социальными выплатами».
В прошлом году президент России Владимир Путин в целях поддержки населения на фоне пандемии коронавируса подписал указы о единовременных выплатах разным категориям населения. В частности, семьи с детьми до трех лет получили по 15 000 руб. на каждого такого ребенка (по 5000 руб. в апреле-июне), с детьми от 3 до 16 лет — по 10 000 руб. Затем президент поручил еще раз выплатить всем семьям с детьми до 16 лет по 10 000 руб.
В этом году в ходе послания Федеральному собранию Путин объявил о единоразовых выплатах в 10 000 руб. школьникам от 6 до 18 лет. Позже столько же он назначил пенсионерам, доходы которых «подъедаются» высокой инфляцией, и по 15 000 руб. — военнослужащим. В последний раз президент предложил выплатить по 50 000 руб. блокадникам.