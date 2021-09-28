Счетная палата оценила благосостояние россиян на уровне 2011 года

Все это привело к изменению структуры денежных доходов населения. Доля социальных выплат в ней выросла до 20,8% после 18,9% по итогам 2019 г., а оплаты труда — до 58,5% после 57,7%. В то же время доля доходов от предпринимательской деятельности достигла локального минимума в 5,2%, отметили в Счетной палате. Годом ранее она была на уровне 6%. Доходы от собственности составили 4,1% в общей структуре, а прочих денежных поступлений — 11,1% после 5,1 и 12,3% соответственно в 2019 г.