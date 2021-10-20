Росимущество в четыре раза сократит количество компаний под госуправлением

Продажа акций/долей должна принести в казну 3,9 млрд руб. в 2022 г., 871 млн руб. – в 2023 г., следует из проекта федерального бюджета. Цифры достаточно небольшие, потому что это планы по оптимизации госсектора, без учета крупных приватизаций, пояснил Павлов. О крупной приватизации речи не идет, «потому что экономика должна восстановиться для того, чтобы с большей эффективностью реализовать эти активы», пояснил замглавы Росимущества. Цель значительно нарастить доходы бюджета за счет приватизации не актуальна, государство может снижать свою долю в компаниях для привлечения инвестиций и улучшения корпоративного управления, уточнял в октябре 2020 г. министр финансов Антон Силуанов.