Росимущество в четыре раза сократит количество компаний под госуправлением
Численность компаний под федеральным управлением в России должна снизиться с 1126 до 300 к концу 2022 г. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Росимущества Алексей Павлов, передал корреспондент «Ведомостей».
Сейчас под федеральным управлением 1126 компаний и 2,5 млн объектов в федеральной собственности. «Мы хотим оптимизировать состав до ориентировочно 300 компаний», — сообщил Павлов. «Ставим перед собой такую задачу до конца следующего года», – уточнил он. Цель, по его словам, обсуждалась с правительством.
В 2020 г. Минфин ставил цель в 1,5 раза ‒ до 961 сократить число компаний с госучастием к концу 2025 г. Ускорить процесс должна приватизация, завершение формирования вертикально интегрированных структур, корпораций, ликвидация неэффективных организаций, рассказал Павлов: «Мы очищаем государство от активов, в сохранении которых государство не заинтересовано. Мы считаем, что они должны быть в частных руках».
ФГУПы, неэффективные с точки зрения Росимущества из-за отсутствия советов директоров, должны быть преобразованы в учреждения или акционерные общества. «Средства, которыми располагают госучреждения, более прозрачны, нежели чем у ФГУПов, – отметил Павлов. – Мы против любой кулуарщины». За ликвидацию или реорганизацию всех унитарных предприятий, работающих на конкурентных рынках, ранее выступала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Продажа акций/долей должна принести в казну 3,9 млрд руб. в 2022 г., 871 млн руб. – в 2023 г., следует из проекта федерального бюджета. Цифры достаточно небольшие, потому что это планы по оптимизации госсектора, без учета крупных приватизаций, пояснил Павлов. О крупной приватизации речи не идет, «потому что экономика должна восстановиться для того, чтобы с большей эффективностью реализовать эти активы», пояснил замглавы Росимущества. Цель значительно нарастить доходы бюджета за счет приватизации не актуальна, государство может снижать свою долю в компаниях для привлечения инвестиций и улучшения корпоративного управления, уточнял в октябре 2020 г. министр финансов Антон Силуанов.
Действующий план приватизации, в частности, допускает снижение доли в ВТБ с 61% до 50% + 1 акция, выход государства из капитала ПАО «Новороссийский морской торговый порт», Махачкалинского морского торгового порта, «Алмазювелирэкспорта». По итогам прошлогоднего IPO «Совкомфлота» доля РФ в компании снизилась со 100% до 82,8% (в плане заложена возможность сокращения до 75% + 1 акция).
С 2022 г. приватизация будет «плавающей» – правительство откажется от подготовки трехлетней программы, план будет ежегодно корректироваться, а сроки сдвигаться на год.
За более масштабную приватизацию выступил в сентябре глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Компании с госучастием являются менее пластичными в плане управления, сильно зависят от «бюрократической машины», а в состав их советов директоров зачастую входят чиновники, заявлял он. В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что приватизация не должна быть самоцелью, а страна уже имеет опыт, когда в результате передачи активов в частные руки исчезали целые отрасли промышленности.