«Газпром» достиг заданного уровня оперативного резерва газа в российских ПХГ

Такое поручение было дано на фоне энергетического кризиса в Европе, из-за которого начали расти цены на газ. Цены росли на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, 10 сентября Путин заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.