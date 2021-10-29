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«Газпром» достиг заданного уровня оперативного резерва газа в российских ПХГ

Ведомости

«Газпром» обеспечил заданный уровень оперативного резерва газа в подземных хранилищах газа в России в размере 72,638 млрд куб. м, говорится в сообщении компании.

«Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ доведена до уровня 847,9 млн куб. м. Работа по закачке газа в российские ПХГ продолжится до 8 ноября», — добавили в «Газпроме».

В компании отметили, что достаточные запасы газа в ПХГ и поддержание их высокой производительности к началу весны — один из главных факторов успешного прохождения пикового спроса. В период отопительного сезона 2020/2021 из ПХГ в России был поднят рекордный объем газа — 60,6 млрд куб. м.

27 октября президент России Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру увеличить объемы газа в ПХГ в Европе после того, как будут наполнены российские хранилища. Миллер заявил, что поручение будет выполнено. После этого цена ноябрьского фьючерса на TFF на бирже ICE Futures снизилась. 

Такое поручение было дано на фоне энергетического кризиса в Европе, из-за которого начали расти цены на газ. Цены росли на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, 10 сентября Путин заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных