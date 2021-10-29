«Газпром» достиг заданного уровня оперативного резерва газа в российских ПХГ
«Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ доведена до уровня 847,9 млн куб. м. Работа по закачке газа в российские ПХГ продолжится до 8 ноября», — добавили в «Газпроме».
В компании отметили, что достаточные запасы газа в ПХГ и поддержание их высокой производительности к началу весны — один из главных факторов успешного прохождения пикового спроса. В период отопительного сезона 2020/2021 из ПХГ в России был поднят рекордный объем газа — 60,6 млрд куб. м.
27 октября президент России Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру увеличить объемы газа в ПХГ в Европе после того, как будут наполнены российские хранилища. Миллер заявил, что поручение будет выполнено. После этого цена ноябрьского фьючерса на TFF на бирже ICE Futures снизилась.
Такое поручение было дано на фоне энергетического кризиса в Европе, из-за которого начали расти цены на газ. Цены росли на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, 10 сентября Путин заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.