Кудрин оценил потери мировой экономики от пандемии в триллионы долларов

В сентябре Кудрин заявил, что вызванный пандемией коронавируса кризис еще не завершился, хотя многие страны в этом году выйдут на прежние уровни ВВП. По его словам, нынешний экономический кризис имеет нестандартный характер, в связи с чем необходимо быть готовыми к неопределенности.