Кудрин оценил потери мировой экономики от пандемии в триллионы долларов
Потери мировой экономики от пандемии составляют по разным оценкам от $4 до 10 трлн, особенно пострадают бюджеты регионов и муниципалитетов, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в видеообращении к участникам III Международного муниципального форума стран БРИКС.
По его словам, неготовность к глобальным потрясениям показали также системы здравоохранения и социальной поддержки. Власти и контрольно-надзорные органы должны выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными.
Счетная палата России с начала пандемии проводит аудит наиболее пострадавших отраслей, добавил Кудрин. Проверки помогли добиться доначисления медикам стимулирующих выплат на сумму 251 млн руб.
Счетная палата совместно с партнерами из других стран также выработала рекомендации для повышения устойчивости систем здравоохранения и соцзащиты.
«Основной фокус рекомендаций — внедрение и использование при оценке государственной политики инструментов анализа данных и элементов машинного обучения», — цитирует Кудрина «РИА Новости».
В сентябре Кудрин заявил, что вызванный пандемией коронавируса кризис еще не завершился, хотя многие страны в этом году выйдут на прежние уровни ВВП. По его словам, нынешний экономический кризис имеет нестандартный характер, в связи с чем необходимо быть готовыми к неопределенности.
В то же время министр экономического развития РФ Максим Решетников говорил о «выздоровлении» экономики.