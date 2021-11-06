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Экономика

Кудрин оценил потери мировой экономики от пандемии в триллионы долларов

Ведомости

Потери мировой экономики от пандемии составляют по разным оценкам от $4 до 10 трлн, особенно пострадают бюджеты регионов и муниципалитетов, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в видеообращении к участникам III Международного муниципального форума стран БРИКС.

По его словам, неготовность к глобальным потрясениям показали также системы здравоохранения и социальной поддержки. Власти и контрольно-надзорные органы должны выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными.

Счетная палата России с начала пандемии проводит аудит наиболее пострадавших отраслей, добавил Кудрин. Проверки помогли добиться доначисления медикам  стимулирующих выплат на сумму 251 млн руб.

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Счетная палата совместно с партнерами из других стран также выработала рекомендации для повышения устойчивости систем здравоохранения и соцзащиты. 

«Основной фокус рекомендаций — внедрение и использование при оценке государственной политики инструментов анализа данных и элементов машинного обучения», — цитирует Кудрина «РИА Новости».

В сентябре Кудрин заявил, что вызванный пандемией коронавируса кризис еще не завершился, хотя многие страны в этом году выйдут на прежние уровни ВВП. По его словам, нынешний экономический кризис имеет нестандартный характер, в связи с чем необходимо быть готовыми к неопределенности.

В то же время министр экономического развития РФ Максим Решетников говорил о «выздоровлении» экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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