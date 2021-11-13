Губернатор Камчатки заявил о шокирующем росте цен на бензин

«Среди дальневосточных регионов, которые не имеют прямого доступа к железной дороге, бензин на Камчатке самый дешевый: дешевле, чем в Магадане, на Чукотке, на Сахалине и в Якутии. Но это не означает, что с этим не нужно бороться. К сожалению, единственный вариант — это переговорная позиция, я планирую в ближайшее время с руководством переговоры провести. Меня, так же как и вас, расстраивает эта ситуация», — сказал губернатор.