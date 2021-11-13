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Экономика

Губернатор Камчатки заявил о шокирующем росте цен на бензин

Ведомости

Цены на бензин на Камчатке растут галопирующими темпами, но руководство края не может регулировать эту сферу, заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов, отвечая на вопросы жителей в ходе прямой трансляции в Instagram. 

«Мы видим, что цены растут. К сожалению, это тоже и эффект коронавируса, и перебои с поставками, но происходящее с бензином меня самого, конечно, повергает в шок», — сказал Солодов.

Губернатор подчеркнул, что он не может прямо регулировать цены на бензин, но уже попросил Федеральную антимонопольную службу провести проверку обоснованности действий крупнейших нефтетрейдеров. По его словам, нарушений ФАС не выявила. Бензин дорожает по всей стране, отметил Солодов.

«Среди дальневосточных регионов, которые не имеют прямого доступа к железной дороге, бензин на Камчатке самый дешевый: дешевле, чем в Магадане, на Чукотке, на Сахалине и в Якутии. Но это не означает, что с этим не нужно бороться. К сожалению, единственный вариант — это переговорная позиция, я планирую в ближайшее время с руководством переговоры провести. Меня, так же как и вас, расстраивает эта ситуация», — сказал губернатор.

Топливо на Камчатке подорожало в девятый раз с начала года. Как сообщает агентство «Кам24», 10 ноября на заправках компании «ННК-Камчатнефтепродукт» выросли цены на бензин и солярку. Сейчас в регионе актуальная цена литра АИ-92 составляет 53,29 руб. (было 52,67), АИ-95 — 57,39 руб. (было 56,69), АИ-98 — 61,37 руб. (было 59,87).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных