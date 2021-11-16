Счетная палата заявила о недостаточной эффективности системы ОМС

Аудиторы указали на недостаточную устойчивость финансовой системы ОМС, которая выражается в неоплате сверхплановых объемов медицинской помощи и формировании задолженности по страховым взносам. Реализация страховых принципов, предполагающая наличие стабильных правил взаимодействия участников системы финансирования, также не полностью удовлетворительна. Кроме того, Счетная палата отметила отсутствие нужного числа страховых институтов в системе ОМС, которые замещаются практиками административного управления движением средств. Это приводит к тому, что деньги распределяются индивидуально от случая к случаю по неформализованным правилам и без должного контроля, следует из отчета.