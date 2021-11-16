Счетная палата заявила о недостаточной эффективности системы ОМС
Российская система обязательного медицинского страхования (ОМС) работает недостаточно эффективно, говорится в отчете Счетной палаты, который был сформирован в результате исследования, проведенного в 2018–2020 гг.
«Проведенным анализом с учетом сводной оценки по критериям эффективности системы ОМС установлено, что российская система ОМС функционирует недостаточно эффективно», — резюмировали в ведомстве.
Аудиторы указали на недостаточную устойчивость финансовой системы ОМС, которая выражается в неоплате сверхплановых объемов медицинской помощи и формировании задолженности по страховым взносам. Реализация страховых принципов, предполагающая наличие стабильных правил взаимодействия участников системы финансирования, также не полностью удовлетворительна. Кроме того, Счетная палата отметила отсутствие нужного числа страховых институтов в системе ОМС, которые замещаются практиками административного управления движением средств. Это приводит к тому, что деньги распределяются индивидуально от случая к случаю по неформализованным правилам и без должного контроля, следует из отчета.
Помимо этого, ведомство выявило еще ряд недостатков:
- В формировании доходной части бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) от уплаты страховых взносов на ОМС работающего населения. Так, задолженность по таким взносам за 2020 г. выросла на 7,7% и составила 76,9 млрд руб. При этом динамика к увеличению этого объема сохраняется;
- Средства нормированного страхового запаса ФОМС и территориальных фондов ОМС расходуются в том числе на нестраховые цели;
- Факторы стоимости оказания медицинской помощи при формировании тарифов учитываются не полностью. В итоге одинаковые услуги в регионах стоят по-разному;
- Правила распределения объемов медицинской помощи между медицинскими организациями недостаточно прозрачны и конкретны, поэтому объемы помощи, которые оказывают медорганизации в системе ОМС, распределяются неэффективно. Кроме того, в составе участников комиссий по разработке территориальных программ ОМС мало негосударственных организаций;
- Не предусмотрено обеспечение лекарствами застрахованных пациентов, находящихся на амбулаторном лечении;
- Недостаточный уровень финансового обеспечения отдельных тарифов не позволяет в полной мере реализовать заложенные в способах оплаты медицинской помощи мотивационные инструменты повышения эффективности работы медицинских организаций;
- Нет мониторинга результативности различных способов информирования застрахованных лиц об их правах и обязанностях, поэтому нельзя оценить систему информирования граждан в данной сфере;
- Конкуренция между медицинскими организациями различных форм собственности низкая.
Ввиду этого Счетная палата рекомендовала правительству поручить Минздраву совместно с ФОМС «обеспечить полноту системы стандартов оказания медицинской помощи, используемых при формировании тарифов на оплату медицинской помощи в системе ОМС». Кроме того, аудиторы заявили о необходимости пересмотра нормативно-правового регулирования данной сферы и использования нормированного страхового запаса ФОМС и территориальных фондов ОМС. Наконец, ведомство указало на важность изменения подхода к распределению объемов медицинской помощи и контролю за расходованием средств.