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Bloomberg: Индия может начать поставки нефти из стратегических запасов вместе с США

Ведомости

Индия может объявить о распродаже части своих стратегических запасов нефти, чтобы сдержать рост мировых цен, во вторник, 23 ноября. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в индийском министерстве энергетики.

По данным агентства, речь идет о высвобождении 5 млн баррелей нефти из 39-миллионного национального резерва. Ранее сообщалось, что с похожим объявлением о поступлении на рынок более 35 млн баррелей нефти во вторник может выступить Джо Байден.

Президент США призвал несколько крупнейших мировых импортеров нефти, включая Китай, Индию, Японию и Южную Корею, продать часть своих запасов этого энергоносителя. Все четыре азиатские страны заявили, что рассматривают возможность такого шага. Это произошло после того, как ведущие производители из ОПЕК+ отклонили инициативу Байдена нарастить добычу сверх оговоренных ранее 400 000 баррелей в сутки ежемесячно для борьбы с рекордно высокими ценами на бензин в США.

Представитель Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что администрация Байдена призовет ОПЕК увеличить добычу независимо от того, будет ли она использовать стратегический запас нефти. Публикации в СМИ о планах президента «вскрыть» часть запаса она комментировать отказалась.

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури на прошлой неделе выразил сомнение в эффективности «распечатывания» нефтяных резервов для стимулирования снижения цен на углеводороды. По его словам, стратегические запасы «никогда не предназначались для такой ситуации», а рассчитаны на исключительные сценарии: стихийные бедствия, ухудшение международной политической обстановки или прекращение поставок нефти.

Ранее по теме: Байден может объявить о «вскрытии» нефтяного резерва США 23 ноября

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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