Bloomberg: Индия может начать поставки нефти из стратегических запасов вместе с США

Президент США призвал несколько крупнейших мировых импортеров нефти, включая Китай, Индию, Японию и Южную Корею, продать часть своих запасов этого энергоносителя. Все четыре азиатские страны заявили, что рассматривают возможность такого шага. Это произошло после того, как ведущие производители из ОПЕК+ отклонили инициативу Байдена нарастить добычу сверх оговоренных ранее 400 000 баррелей в сутки ежемесячно для борьбы с рекордно высокими ценами на бензин в США.