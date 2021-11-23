Bloomberg: Индия может начать поставки нефти из стратегических запасов вместе с США
Индия может объявить о распродаже части своих стратегических запасов нефти, чтобы сдержать рост мировых цен, во вторник, 23 ноября. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в индийском министерстве энергетики.
По данным агентства, речь идет о высвобождении 5 млн баррелей нефти из 39-миллионного национального резерва. Ранее сообщалось, что с похожим объявлением о поступлении на рынок более 35 млн баррелей нефти во вторник может выступить Джо Байден.
Президент США призвал несколько крупнейших мировых импортеров нефти, включая Китай, Индию, Японию и Южную Корею, продать часть своих запасов этого энергоносителя. Все четыре азиатские страны заявили, что рассматривают возможность такого шага. Это произошло после того, как ведущие производители из ОПЕК+ отклонили инициативу Байдена нарастить добычу сверх оговоренных ранее 400 000 баррелей в сутки ежемесячно для борьбы с рекордно высокими ценами на бензин в США.
Представитель Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что администрация Байдена призовет ОПЕК увеличить добычу независимо от того, будет ли она использовать стратегический запас нефти. Публикации в СМИ о планах президента «вскрыть» часть запаса она комментировать отказалась.
Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури на прошлой неделе выразил сомнение в эффективности «распечатывания» нефтяных резервов для стимулирования снижения цен на углеводороды. По его словам, стратегические запасы «никогда не предназначались для такой ситуации», а рассчитаны на исключительные сценарии: стихийные бедствия, ухудшение международной политической обстановки или прекращение поставок нефти.