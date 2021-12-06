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Экономика

Мишустин оценил вклад рунета в экономику России в 6,7 трлн рублей

Ведомости

Вклад российского сегмента интернета в экономику страны в 2020 г. составил 6,7 трлн руб., заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам 13-й Недели российского интернета. 

«В течение последних двух лет число интернет-пользователей стремительно растёт. Даже те, кто впервые воспользовался онлайн-контентом весной прошлого и осенью этого года, ощутили все преимущества цифрового потребления. Вклад рунета в российскую экономику за прошлый год составил 6,7 трлн руб. Эти цифры красноречивее любых слов», — сказал Мишустин.

По его словам, в России ИТ-отрасли уделяется приоритетное внимание. По поручению президента России Владимира Путина был разработан комплекс мер господдержки, которые направлены на качественное преобразование экономики и социальной сферы.

«Сейчас особенно важно и дальше наращивать собственные цифровые компетенции, повышать уровень цифровой грамотности, развивать качественные сервисы и продукты, популяризировать технологические подходы», — подчеркнул Мишустин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных