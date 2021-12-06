Мишустин оценил вклад рунета в экономику России в 6,7 трлн рублей

«В течение последних двух лет число интернет-пользователей стремительно растёт. Даже те, кто впервые воспользовался онлайн-контентом весной прошлого и осенью этого года, ощутили все преимущества цифрового потребления. Вклад рунета в российскую экономику за прошлый год составил 6,7 трлн руб. Эти цифры красноречивее любых слов», — сказал Мишустин.