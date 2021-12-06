Мишустин оценил вклад рунета в экономику России в 6,7 трлн рублей
Вклад российского сегмента интернета в экономику страны в 2020 г. составил 6,7 трлн руб., заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам 13-й Недели российского интернета.
«В течение последних двух лет число интернет-пользователей стремительно растёт. Даже те, кто впервые воспользовался онлайн-контентом весной прошлого и осенью этого года, ощутили все преимущества цифрового потребления. Вклад рунета в российскую экономику за прошлый год составил 6,7 трлн руб. Эти цифры красноречивее любых слов», — сказал Мишустин.
По его словам, в России ИТ-отрасли уделяется приоритетное внимание. По поручению президента России Владимира Путина был разработан комплекс мер господдержки, которые направлены на качественное преобразование экономики и социальной сферы.
«Сейчас особенно важно и дальше наращивать собственные цифровые компетенции, повышать уровень цифровой грамотности, развивать качественные сервисы и продукты, популяризировать технологические подходы», — подчеркнул Мишустин.