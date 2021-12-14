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Тимошенко заявила о последнем месте Украины по ВВП в Европе

Ведомости

Украина впервые за постсоветское время заняла последнее место в Европе по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе выступления в Верховной раде. 

«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», — заявила Тимошенко (цитата по «РИА Новости»). 

Она отметила, что искусственно созданный в стране энергетический кризис привел к колоссальной инфляции. Такой рост цен непосилен для людей, их зарплаты, пенсии и социальные выплаты не индексируются, добавила Тимошенко. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных