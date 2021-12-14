Тимошенко заявила о последнем месте Украины по ВВП в Европе
Украина впервые за постсоветское время заняла последнее место в Европе по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе выступления в Верховной раде.
«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», — заявила Тимошенко (цитата по «РИА Новости»).
Она отметила, что искусственно созданный в стране энергетический кризис привел к колоссальной инфляции. Такой рост цен непосилен для людей, их зарплаты, пенсии и социальные выплаты не индексируются, добавила Тимошенко.