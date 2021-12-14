Тимошенко заявила о последнем месте Украины по ВВП в Европе

«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», — заявила Тимошенко (цитата по «РИА Новости»).