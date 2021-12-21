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Недвижимость

Мутко спрогнозировал рост цен на жилье в 2022 году не выше инфляции

Ведомости

Цены на жилье в следующем году будут расти не выше уровня инфляции, а в регионах с небольшим спросом на жилье рост цен может остановиться, заявил в интервью РБК гендиректор компании «Дом.рф» Виталий Мутко. В каких регионах цены на жилье могут перестать расти, он не уточнил.

«Если меры правительства и ЦБ остановят инфляцию, цена должна расти на уровень инфляции, не более. Если 50% жилья покупается за счет ипотеки и будет снижение темпов ипотечного кредитования, не из чего будет разгонять эти цены. Я думаю, что цены войдут в нормальный цикл такого роста инфляционного, не более того. Даже в каких-то субъектах, где не такой спрос большой, он, может, и остановится», — заявил Мутко.

По данным Росстата, к концу сентября цены на жилье на первичном рынке увеличились на 22% в годовом выражении и составили 93 500 руб. за кв. м. Цены на жилье начали резко расти после введения льготной ипотечной программы в апреле прошлого года. По мнению Мутко, к подорожанию жилья привели также рост себестоимости строительства и стоимости рабочей силы.

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Мутко отметил, что изменение условий льготной ипотеки в этом году в рост ставок по ипотеке после повышения ключевой ставки ЦБ приведут к замедлению выдачи ипотеки в следующем году. Компания ожидает, что в 2022 г. будет выдано 1,4 млн ипотечных кредитов. При этом за 11 месяцев этого года было выдано около 1,7 млн ипотек, а по итогам года ожидается оформление 1,9 млн кредитов. Мутко считает, что резкого падения спроса на жилье не будет: количество договоров долевого участия не снижается, а льготная ипотека может смениться рыночной или семейной.

Согласно среднесрочному макроэкономическому прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2021 г. будет в диапазоне 7,4-7,9%. Однако 9 декабря председатель регулятора Эльвира Набиуллина допустила превышение верхнего предела. Кроме того, свой прогноз по инфляции обновило и Минэкономразвития. Так, министр Максим Решетников сказал, что темпы роста потребительских цен в стране могут быть от 8% и выше.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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