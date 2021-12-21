Мутко спрогнозировал рост цен на жилье в 2022 году не выше инфляции

Мутко отметил, что изменение условий льготной ипотеки в этом году в рост ставок по ипотеке после повышения ключевой ставки ЦБ приведут к замедлению выдачи ипотеки в следующем году. Компания ожидает, что в 2022 г. будет выдано 1,4 млн ипотечных кредитов. При этом за 11 месяцев этого года было выдано около 1,7 млн ипотек, а по итогам года ожидается оформление 1,9 млн кредитов. Мутко считает, что резкого падения спроса на жилье не будет: количество договоров долевого участия не снижается, а льготная ипотека может смениться рыночной или семейной.