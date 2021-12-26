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Экономика

Хуснуллин: рост производительности труда на 20% высвободит 1 млн строителей

Ведомости

В случае повышения производительности труда в строительной отрасли на 20% на объектах потребуется на один миллион рабочих меньше, чем сейчас, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью ТАСС. По его словам, рост производительности даже на 10% высвободит полмиллиона строителей.

В строительной отрасли наблюдается дефицит кадров, изменить ситуацию можно за счет цифровизации, заявил вице-премьер. Нехватку рабочих рук он назвал одним из главных сдерживающих факторов в экономике, хотя «деньги, программы и возможности» в стране есть.

«В первую очередь должна повыситься производительность труда. Если она вырастет на 10%, на стройках потребуется на полмиллиона человек меньше. Понимаете? Все просто. Поднимем производительность на 20% — высвободим уже миллион строителей», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер намерен добиваться сокращения бюрократических издержек, уменьшения согласительных процедур в строительном цикле и сроков оформления документов. Сокращение документооборота на треть принесет экономике 2 трлн руб. в год, считает Хуснуллин.

«Представляете масштаб? Все начнет работать по-другому, производительность труда повысится», — сказал Хуснуллин.

Количество рабочих из других стран на стройплощадках Москвы сократилось более чем в два раза, заявил в ноябре мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». Несмотря на снижение миграционных потоков в связи с пандемией, объемы строительства растут, сказал он. Ранее Собянин также назвал дефицит трудовых мигрантов одной из причин инфляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных