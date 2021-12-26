Хуснуллин: рост производительности труда на 20% высвободит 1 млн строителей

Количество рабочих из других стран на стройплощадках Москвы сократилось более чем в два раза, заявил в ноябре мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». Несмотря на снижение миграционных потоков в связи с пандемией, объемы строительства растут, сказал он. Ранее Собянин также назвал дефицит трудовых мигрантов одной из причин инфляции.