Хуснуллин: рост производительности труда на 20% высвободит 1 млн строителей
В случае повышения производительности труда в строительной отрасли на 20% на объектах потребуется на один миллион рабочих меньше, чем сейчас, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью ТАСС. По его словам, рост производительности даже на 10% высвободит полмиллиона строителей.
В строительной отрасли наблюдается дефицит кадров, изменить ситуацию можно за счет цифровизации, заявил вице-премьер. Нехватку рабочих рук он назвал одним из главных сдерживающих факторов в экономике, хотя «деньги, программы и возможности» в стране есть.
«В первую очередь должна повыситься производительность труда. Если она вырастет на 10%, на стройках потребуется на полмиллиона человек меньше. Понимаете? Все просто. Поднимем производительность на 20% — высвободим уже миллион строителей», — сказал Хуснуллин.
Вице-премьер намерен добиваться сокращения бюрократических издержек, уменьшения согласительных процедур в строительном цикле и сроков оформления документов. Сокращение документооборота на треть принесет экономике 2 трлн руб. в год, считает Хуснуллин.
«Представляете масштаб? Все начнет работать по-другому, производительность труда повысится», — сказал Хуснуллин.
Количество рабочих из других стран на стройплощадках Москвы сократилось более чем в два раза, заявил в ноябре мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». Несмотря на снижение миграционных потоков в связи с пандемией, объемы строительства растут, сказал он. Ранее Собянин также назвал дефицит трудовых мигрантов одной из причин инфляции.