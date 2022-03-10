Потанин призвал российские власти к хладнокровию при выработке ответа на санкции
Президент «Норникеля» Владимир Потанин призвал российские власти к хладнокровию в вопросе ответных мер западным странам на введенные ранее санкции. По его мнению, действия руководства России должны быть направлены не на то, чтобы «хлопнуть дверью», а на сохранение экономических позиций России на освоенных зарубежных рынках.
«Считаю очень важным, чтобы в нынешней ситуации ответные экономические меры России были выверенными, прагматичными и не привели к дополнительным трудностям для отечественной экономики. На фоне во многом иррациональных и даже истеричных событий на мировых рынках мы должны выглядеть солидно и хладнокровно, и наши усилия должны быть направлены не на то, чтобы «хлопнуть дверью», а на сохранение экономических позиций России на тех рынках, которые мы так долго осваивали», - говорится в заявлении Потанина, которое опубликовано в Telegram-канале «Норникеля».
Он пояснил, что сохранения экономических позиций России на глобальном рынке возможно достичь за счет продолжения экспорта некоторых товаров и услуг.
«Было бы неправильно, если бы Россия своими действиями способствовала достижению ими этих целей. Напротив — если нас «выдавливают» с рынков, то мы должны стараться удержаться на них, а не добровольно отказываться от своего участия», — отметил он.
Кроме того, Потанин призвал вывести текущее обслуживание внешнего госдолга России из-под валютных ограничений. Из общей суммы внешнего долга России, составляющего около $480 млрд, на обслуживание кредитов (купонные доходы по облигациям, выплаты по синдицированным кредитам, амортизация долга, если это предусмотрено условиями соглашения) приходится лишь несколько сотен миллионов долларов, отметил Потанин.
«В сравнении с общей массой это очень небольшая часть, но из-за нее может появиться риск кросс-дефолта по всему внешнему долгу, когда из-за небольшой невыплаты по процентам появляются юридические основания потребовать к немедленному погашению весь объем долга. Это в полной мере касается и крупных публичных компаний, поэтому необходимо внести коррективы в действующую норму», — считает бизнесмен.
Также Потанин призвал «очень осторожно» относиться к конфискации бизнеса иностранных компаний, которые ушли из России.
В случае конфискации активов Россия вернется «на сто лет назад, в 1917 год», считает бизнесмен. По его мнению, многие компании, объявившие о приостановке работы в России, могли принимать решения «несколько эмоционально» и под «беспрецедентным давлением». Бизнесмен считает, что они вернутся, поэтому для них необходимо сохранить такую возможность.
«Куда более адекватной мерой мне кажется предложение Минэкономразвития — ввести внешнее управление на таких предприятиях. Это позволит владельцам сохранить собственность, а компаниям — избежать развала, продолжать выпускать продукцию и платить деньги работникам», — отметил Потанин.
Накануне правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила применение одного из механизмов введения внешнего управления имуществом иностранных компаний. Законопроект прежде всего коснется организаций, более 25% в которых владеют иностранные физические и юридические лица из «недружественных государств». Он позволит членам совета директоров компании или ФНС обратиться в Арбитражный суд с иском о назначении внешней администрации. Инициировать такой судебный процесс смогут также региональные власти и прокуроры субъектов. Законопроект также предусматривает возможность собственникам компании отказаться от внешней администрации, но только в случае, если владелец примет решение возобновить деятельность или продать долю покупателю, который обяжется сохранить бизнес.
В перечень «недружественных государств» пока вошли США и Канада, страны Евросоюза, Великобритания, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Сингапур и Тайвань.
Минэкономразвития позже разъяснило будущий механизм введения внешнего управления иностранных компаний, ушедших с российского рынка. Механизм будет обеспечивать деятельность, формировать реестр требований кредиторов, проводить инвентаризацию активов, их оценку и замещение. Затем бизнес будет переорганизован в новую организацию, которая потом будет продана на открытых торгах.
Продажа будет осуществляться по истечении трех месяцев действия внешнего управления. Пакет акций уже новой организации будет выставлен на торги. При этом преимущественным правом покупки новой организации будет пользоваться покупатель с аналогичным видом бизнеса.
Для нового собственника будут установлены обязательные требования: сохранение не менее 2/3 рабочих мест и продолжение деятельности, которую ведет организация на территории РФ, не менее одного года. В течение этого времени за выполнением обязательств будет следить внешняя администрация, которая сможет расторгнуть договор в случае нарушения этих условий и провести новые торги.
В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму, сообщали 9 марта в Минэкономразвития.
После начала военной спецоперации на Украине США, Евросоюз и Великобритания ввели ряд санкций, как персональных, так и затрагивающих ключевые сектора российской экономики. После этого ряд иностранных компаний объявили об уходе или временной приостановке работы в России. В частности, с рынка ушли Coca-Cola, McDonald's и Goldman Sachs. Платежные системы Visa и Mastercard решили отключить карты, выпущенные российскими банками: они продолжат работать только внутри страны.