Потанин призвал российские власти к хладнокровию при выработке ответа на санкции

«Считаю очень важным, чтобы в нынешней ситуации ответные экономические меры России были выверенными, прагматичными и не привели к дополнительным трудностям для отечественной экономики. На фоне во многом иррациональных и даже истеричных событий на мировых рынках мы должны выглядеть солидно и хладнокровно, и наши усилия должны быть направлены не на то, чтобы «хлопнуть дверью», а на сохранение экономических позиций России на тех рынках, которые мы так долго осваивали», - говорится в заявлении Потанина, которое опубликовано в Telegram-канале «Норникеля».