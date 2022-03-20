Правительство выделит субсидии на трудоустройство специалистов до 30 лет

Субсидия составит три МРОТа, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и число трудоустроенных. «Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев», — указано в сообщении правительства.