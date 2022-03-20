Правительство выделит субсидии на трудоустройство специалистов до 30 лет
Работодатели смогут получить господдержку в рамках программы субсидирования найма при трудоустройстве в 2022 г. отдельных категорий граждан до 30 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте правительства.
Речь идет о выпускниках колледжей и вузов без опыта работы, молодых людей без среднего профессионального или высшего образования, инвалидах, детях-сиротах, родителях несовершеннолетних детей.
Субсидия составит три МРОТа, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и число трудоустроенных. «Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев», — указано в сообщении правительства.
Оформить субсидию можно будет через личный кабинет на портале «Работа России», после чего потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий.
Программа субсидирования найма была запущена в марте 2021 г. В рамках нее работодатели получали субсидии за трудоустройство безработных и выпускников 2020 г.