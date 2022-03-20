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Экономика

Правительство выделит субсидии на трудоустройство специалистов до 30 лет

Ведомости

Работодатели смогут получить господдержку в рамках программы субсидирования найма при трудоустройстве в 2022 г. отдельных категорий граждан до 30 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте правительства. 

Речь идет о выпускниках колледжей и вузов без опыта работы, молодых людей без среднего профессионального или высшего образования, инвалидах, детях-сиротах, родителях несовершеннолетних детей.

Субсидия составит три МРОТа, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и число трудоустроенных. «Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев», — указано в сообщении правительства.

Оформить субсидию можно будет через личный кабинет на портале «Работа России», после чего потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. 

Программа субсидирования найма была запущена в марте 2021 г. В рамках нее работодатели получали субсидии за трудоустройство безработных и выпускников 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных