Bloomberg сообщил об осложнении торговых отношений России и Китая
Торговые отношения Китая и России осложнились с началом проведения спецоперации на Украине, передает Bloomberg.
Агентство отмечает, что до событий вокруг Украины значение России для Китая как поставщика сырья только росло, недавно стороны подписали соглашения о поставках в КНР нефти, газа и пшеницы.
Китайские власти выразили несогласие с санкциями Запада и заявили о продолжении нормальных торговых отношений с Россией. Однако с тех пор китайские потребители и банки начали «в значительной степени избегать» поставок угля, сжиженного природного газа и нефти из России, а также финансирования таких сделок, трейдеры столкнулись с логистическими проблемами, пишет Bloomberg.
«Эта нерешительность может быть временной, учитывая неизвестную конечную цель международных действий против Москвы. Но это также может отражать более глубокую обеспокоенность компаний тем, что они могут попасть в ловушку санкций», — говорится в статье.
Китайским компаниям, которые проводят операции за границей, важно иметь доступ финансовой системе США, говорится в отчете консалтинговой компании Capital Economics, на который ссылается Bloomberg.
Ранее Китай раскритиковал США за введение санкций против России и заявил, что будет защищать интересы национальных предприятий. По словам официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна, американские санкции не помогут урегулировать проблему в сфере безопасности, а кроме этого могут и крайне негативно отразиться на потребителях. «Тем самым США создают дополнительные трудности для мировой экономики, которая претерпевает спад», — добавил он.
14 марта советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан встретился в Риме с главой канцелярии по иностранным делам ЦК компартии Китая Яном Цзечи. Как сообщал госдеп США, на встрече Салливан заявил об озабоченности Вашингтона относительно поддержки Пекином Москвы и дал понять, что США не позволят ни одной стране компенсировать России ее потери от санкций.
По данным The Guardian, американские чиновники после встречи пришли к выводу, что Китай все же окажет России экономическую и финансовую помощь. Отмечалось, что в Вашингтоне надеются заставить Пекин пересмотреть свою позицию. До этого в ряде американских СМИ появились сообщения о том, что Россия запросила у Китая военную помощь для проведения операции на Украине. Российские и китайские официальные лица эту информацию опровергли.