Эксперт ВШЭ оценил влияние пандемии на уровень жизни в регионах
Российские регионы пережили кризис в период пандемии по-разному, часть из них не успела восстановиться до нового кризиса из-за введения антироссийских санкций, сообщил РБК со ссылкой на статью заведующего центром анализа социальных программ и рисков Института социальной политики НИУ ВШЭ Сергея Смирнова.
Автор статьи сравнил динамику по трем группам показателей статистики Росстата: по общеэкономической ситуации в регионах, состоянию рынка труда и доходов населения, а также по уровню потребления. Смирнов сопоставил показатели допандемийного 2019 г. и 2021 г. Ученый проанализировал 9 показателей, их которых только один не восстановился во всех регионах России – уровень задолженности россиян по кредитам вырос во всех субъектах страны. Социально-экономическое положение в 2021 г. ухудшилось в 49 регионах и улучшилось в 36 по сравнению с 2019 г.
Смирнов отметил, что регионы неравномерно вышли из кризиса в период пандемии: промышленное производство выросло в целом по России на 2,2% в 2021 г. по сравнению с 2019 г., а объем выполненных работ в строительстве упал почти на 25%. 22 региона значительно улучшили результаты в промпроизводстве, в 40 регионах рост был небольшим, а в 23 начался спад. Строительство же восстановилось к допандемийным уровням только в 6 регионах.
Согласно статье, динамика показателей рынка труда и благосостояния россиян в целом была благоприятной, но неоднородной в разрезе по регионам. Почти в 2/3 регионов реальные доходы населения не восстановились, однако в среднем по России выросли на 1% по итогам 2021 г. по сравнению с 2019 г. Задолженность россиян по кредитам в 2021 г. выросла на 40% по сравнению с 2019 г. Также 46 регионам не удалось сократить численность безработных, которая сильно выросла в начале пандемии.
Автор статьи отметил, что для прохождения нынешнего санкционного кризиса властям нужно оценить ущерб для экономик регионов. По мнению Смирнова, меньше всего пострадают регионы, экономика которых в меньшей степени интегрирована в международные цепочки создания добавленной стоимости, а продукцию потребляли преимущественно внутри страны.