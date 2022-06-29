Эксперт ВШЭ оценил влияние пандемии на уровень жизни в регионах

Согласно статье, динамика показателей рынка труда и благосостояния россиян в целом была благоприятной, но неоднородной в разрезе по регионам. Почти в 2/3 регионов реальные доходы населения не восстановились, однако в среднем по России выросли на 1% по итогам 2021 г. по сравнению с 2019 г. Задолженность россиян по кредитам в 2021 г. выросла на 40% по сравнению с 2019 г. Также 46 регионам не удалось сократить численность безработных, которая сильно выросла в начале пандемии.